Uruguay es destacado como "excepción a la regla" en la región en cuanto a "calidad democrática", según informe de CNN

Luego de más de 40 años de democracia, Uruguay fue destacado como "excepción a la regla" en América Latina en cuanto a su "calidad democrática", por la cadena de noticias CNN .

El informe periodístico emitido este martes recoge sobre Uruguay que " ninguno de sus presidentes del período democrático ha sido investigado, imputado o condenado por la Justicia".

Esto incluye las dos presidencias de Julio María Sanguinetti , las dos de Tabaré Vázquez , la de Luis Alberto Lacalle Herrera , la de José Mujica , la recientemente finalizada de Luis Lacalle Pou y la que se encuentra en curso de Yamandú Orsi .

El mismo informe añade que "del otro lado del espectro" está "el caso peruano". En el caso de este país "la mayoría de sus presidentes del período democrático (fueron) investigados, imputados o condenados".

"Mucha de la clase política peruana ha sido judicializada, pero esto no parece haber sido un signo del fortalecimiento de la democracia. Con diferentes situaciones judiciales, la lista incluye a ocho presidentes recientes", explica el informe sobre el país gobernado por Dina Boluarte.

"Es un país con instituciones tremendamente débiles, ubicado en el puesto 78 del índice de calidad democrática de The Economist", agrega CNN, en cambio Uruguay ocupa "el puesto 15 del mundo" en este ránking en el 2024. Según este índice, Uruguay es "la única democracia plena de la región, seguido por Chile, en el puesto 29".

Estos datos indican que "una mayor cantidad de procesos judiciales contra mandatarios y exmandatarios no es necesariamente una señal de salud democrática, como muchos políticos y analistas especulan, sino más bien todo lo contrario", añade la cadena internacional de noticias.

De los últimos cinco presidentes electos en Argentina: tres fueron procesados y dos condenados

000_1MY5V6.webp Alberto Fernández, Mauricio Macri y Cristina Fernández AFP

Recientemente, la difusión de audios de jerarcas del gobierno de Javier Milei sobre un supuesto esquema de cobro de coimas, desencadenaron la salida del director de la Agencia Nacional de Discapacidad y las acusaciones de corrupción en la administración argentina. Pero en la vecina orilla los procesos judiciales contra jerarcas del gobierno no son novedad.

El expresidente Alberto Fernández tiene una causa por presunta violencia de género contra su exesposa, Fabiola Yáñez. Ante la Justicia y públicamente, Fernández ha negado las acusaciones.

El también expresidente Mauricio Macri fue procesado en causas previas y posteriores a su paso por la función pública. Fue sobreseído en la mayoría de ellas pero aún tiene investigaciones abiertas como la negociación de la deuda del Correo Argentino.

La dos veces presidenta y exvicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tiene una condena firme en el “caso Vialidad” por administración fraudulenta, en un caso que ella califica de “persecución política” y en el que ha defendido su inocencia. La sentencia fue de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y actualmente cumple prisión domiciliaria. A su vez, es investigada por otras presuntas causas de corrupción.

Los ya fallecidos expresidentes Fernando de la Rúa y Carlos Menem también enfrentaron su proceso judicial, según recoge CNN. El primero de ellos fue procesado por un caso de sobornos en el Senado vinculados a una reforma laboral en 2000, pero absuelto en 2013. El segundo, enfrentó cuatro juicios orales y tres condenas, además de pasar unos meses en prisión domiciliaria.

Brasil: Lula da Silva fue condenado y Jair Bolsonaro está siendo investigado

1666014586189.webp Lula da Silva y Jair Bolsonaro durante el debate presidencial este domingo en Brasil EFE

El actual presidente brasileño Lula da Silva fue condenado en 2017 a 12 años de prisión por corrupción y cumplió 19 meses de esa condena. La Corte Suprema anuló varias causas penales en su contra.

En tanto, el expresidente del país norteño Jair Bolsonaro está siendo investigado por el máximo tribunal de su país por un presunto complot para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2022.

Bolsonaro se encuentra en prisión domiciliaria y ha negado las acusaciones en su contra, recapituló CNN. La cadena de noticias también repasó en su informe los procesos judiciales que encabezaron otros expresidentes brasileños y de la región.