Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  11°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / ACCIDENTE

Tacuarembó: buscan a un trabajador que cayó al río Negro tras ser arrastrado por una retroexcavadora que estaba lavando

La Prefectura de Mercedes envió un barco a la zona para comenzar la búsqueda del hombre, que continúa este martes por la mañana.

2 de septiembre 2025 - 8:46hs
Lugar donde cayó al agua el trabajador

Lugar donde cayó al agua el trabajador

Foto: captura de pantalla de Semanario Centro

Un trabajador cayó al río Negro arrastrado por una retroexcavadora que estaba lavando en la costa de Paso de los Toros, Tacuarembó, y las autoridades trabajan en su búsqueda.

Según informó la Armada Nacional en un comunicado, sobre las 15:30 de este lunes el hombre estaba realizando tareas de limpieza a una retroexcavadora en la zona de la playa Náutico de Paso de los Toros, cuando en un momento la máquina cedió y comenzó a caer al agua.

El trabajador, un hombre de 63 años, intentó frenar a la retroexcavadora, pero "se fue junto a ella" al río Negro, detallaron desde la Armada.

Más noticias
Zorros muertos en Lavalleja
LAVALLEJA

Encontraron seis zorros muertos en Solís de Mataojo; fueron envenenados por productores locales

Fachada del Ministerio del Interior
SEGURIDAD

Interior designó nuevo jefe de Policía de Río Negro tras cese de anterior jerarca por participar de reunión política del FA

Tras recibir la alerta, la Policía concurrió al lugar y la Prefectura de Mercedes envió un barco a la zona para comenzar la búsqueda del hombre, que continúa este martes por la mañana.

El hecho ocurrió en una planta de procesamiento de aguas residuales de OSE, gerenciada por una empresa privada, consignó el medio local Semanario Centro.

Temas:

Tacuarembó Río Negro Paso de los Toros Armada búsqueda

Seguí leyendo

Las más leídas

Juan Pablo da Costa en el estudio del informativo de Canal 4
TELEVISIÓN

Figura de Canal 4 se despidió al aire del informativo y emocionó a sus compañeros: "Me voy lleno por haber conocido historias, gente, lugares"

Más policías, un Hospital de la Costa y una canasta menstrual: algunas de las prioridades del Presupuesto
PODER EJECUTIVO

Más policías, un Hospital de la Costa y una canasta menstrual: algunas de las prioridades del Presupuesto

Sucursal de Verizon. (Archivo)
REESTRUCTURA

Verizon cerró sus operaciones de atención al cliente en Uruguay y 265 personas perdieron su empleo

Intendencia de Montevideo negó petición de inspectores
RESOLUCIÓN

Inspectores de tránsito solicitaron seguir cobrando por las multas luego de jubilarse, pero la Intendencia de Montevideo lo rechazó

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos