Tacuarembó: buscan a un trabajador que cayó al río Negro tras ser arrastrado por una retroexcavadora que estaba lavando

Lugar donde cayó al agua el trabajador Foto: captura de pantalla de Semanario Centro

Un trabajador cayó al río Negro arrastrado por una retroexcavadora que estaba lavando en la costa de Paso de los Toros, Tacuarembó, y las autoridades trabajan en su búsqueda.

Según informó la Armada Nacional en un comunicado, sobre las 15:30 de este lunes el hombre estaba realizando tareas de limpieza a una retroexcavadora en la zona de la playa Náutico de Paso de los Toros, cuando en un momento la máquina cedió y comenzó a caer al agua.

El trabajador, un hombre de 63 años, intentó frenar a la retroexcavadora, pero "se fue junto a ella" al río Negro, detallaron desde la Armada.

Tras recibir la alerta, la Policía concurrió al lugar y la Prefectura de Mercedes envió un barco a la zona para comenzar la búsqueda del hombre, que continúa este martes por la mañana.

El hecho ocurrió en una planta de procesamiento de aguas residuales de OSE, gerenciada por una empresa privada, consignó el medio local Semanario Centro.