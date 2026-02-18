Luto en el Carnaval de Tacuarembó: murguista murió tras atravesar una puerta corrediza de vidrio

Un murguista de Tacuarembó murió en las últimas horas luego de sufrir un grave accidente cuando se encontraba festejando en un local tras la actuación de su conjunto.

Según informó el periodista local Marcos Ademar Pereira y confirmó la Comisión de Carnaval Departamental, la murga Saltó el Churré celebraba en un local de ensayo cuando ocurrió el hecho. En determinado momento, Matías Midón intentó salir del lugar y atravesó una puerta corrediza de vidrio. La estructura se rompió y cayó sobre los restos del cristal.

Embed Como consecuencia, sufrió un corte de gran magnitud en el abdomen que le provocó abundante sangrado. Fue trasladado a un centro de salud, pero pese a los esfuerzos médicos falleció este martes.

La Policía tomó declaración a las personas que estaban presentes para establecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos. La Comisión de Carnaval Departamental de la Intendencia de Tacuarembó, en tanto, emitió un comunicado tras conocerse la noticia.

“En este momento de profundo dolor, la Comisión expresa sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y compañeros de Matías, así como a todo el público carnavalero. En señal de duelo y respeto, la Comisión de Carnaval, ha decidido suspender la etapa prevista para el día de hoy en el anfiteatro. Se informará oportunamente sobre la reprogramación de las actividades”, señaló el texto. Embed - Intendencia de Tacuarembó | La Comisión de Carnaval lamenta profundamente informar el sensible fallecimiento de Matías Midón, integrante de la murga Saltó el Churré.... | Instagram View this post on Instagram