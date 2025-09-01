El Ministerio del Interior informó este lunes, a través de un comunicado, que designó a Williams García como nuevo jefe de Policía de Río Negro. El nombramiento llegó luego de que las autoridades decidieran cesar a Sergio Solé, el anterior titular de la dependencia que participó de una reunión política del Frente Amplio.
Interior designó nuevo jefe de Policía de Río Negro tras cese de anterior jerarca por participar de reunión política del FA
El nombramiento provocó movimientos en la Dirección Nacional de Identificación Civil y en la jefatura policial de Cerro Largo