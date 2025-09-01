Interior designó nuevo jefe de Policía de Río Negro tras cese de anterior jerarca por participar de reunión política del FA

Fachada del Ministerio del Interior Camilo dos Santos

El Ministerio del Interior informó este lunes, a través de un comunicado, que designó a Williams García como nuevo jefe de Policía de Río Negro. El nombramiento llegó luego de que las autoridades decidieran cesar a Sergio Solé, el anterior titular de la dependencia que participó de una reunión política del Frente Amplio.

“García ha desarrollado una amplia carrera profesional en el ámbito de la seguridad pública”, indicó el Ministerio del Interior.

El nuevo jefe de Policía era director nacional de Identificación Civil y quien quedó en este cargo fue el titular de la Jefatura Departamental de Cerro Largo, Ignacio González. Este dependencia policial fue asumida por Gerardo Jorge.

García, además, fue director nacional de Policía Científica, director de Información e Inteligencia Policial, y titular de la dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.