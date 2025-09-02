Periodista mexicano fustigó a Luis Suárez y Lionel Messi: "Asqueroso comportamiento de una cultura futbolística que no sabe perder, de donde cruza el Río de la Plata"

El periodista mexicano Álvaro Morales fustigó al uruguayo Luis Suárez y al argentino Lionel Messi tras la derrota de Inter Miami en la final ante Seattle Sounders y los incidentes ocurridos tras culminar el partido.

Tras el partido, Morales, quien suele ser muy duro en sus comentarios, cuestionó a Luis Suárez en una columna en ESPN México.

“Yo soy Álvaro Morales, yo no soy un alma de la caridad, pero los comentaristas no tenemos por qué ser ejemplos ni educar a la niñez. En cambio a los futbolistas, por patrocinios, contratos y otras tantas cosas, sí”, comenzó en su argumentación.

La reacción de Luis Suárez

“Vea esta muestra de valores de Luis Suárez luego de la eliminación del Inter Miami contra Seattle. ¡Bravo!”, señaló, mientras se mostraban las imágenes del escupitajo. “Vea nada más, vea ahí está, con un miembro del cuerpo técnico, ¡bravo! Ese es Luis Suárez. Esa es la educación que le dieron en su casa, su madre, su padre, sus tíos. ¡Bravo! Eso es lo que aprendió”, agregó.

“Yo no hablo de pueblos, no hablo de sociedades, hablo de culturas futbolísticas”, agregó el mexicano, que también cargó contra Sergio Busquets, el español y ex Barcelona que también participó de la trifulca. “¿Pero qué cree? Parece que hay algún factor en común. Otro ex Barcelona, digo, a lo mejor esto les permitía Negreira, ¡Busquets! vea lo que hace el señor Busquets, golpe, derechazo, vámonos, agresión de Sergio Busquets, ¿Que Negreira se los permitía allá? ¿Qué con Negreira estaban protegidos? No, no, no, no, no, maravilloso”.

La derrota de Messi dedicada a México

Morales también se refirió a la nueva derrota que sufrió Messi. “El triunfo de Seattle, sin embargo, en la League Cup, tiene una dedicatoria especial para México. Sobre todo que hayan derrotado a Messi, ¿quién se acuerda usted? Pateó una camiseta de la selección mexicana de fútbol en el vestidor en la Copa del Mundo”.

“Dice Oved Vargas (futbolista mexicano de Sounders), tras coronarse campeón de la League Cup: ‘Messi es un gran jugador, lo admiro mucho, lo respeto mucho, pero adentro del campo es mi rival y tenía que hacer todo lo posible para ganarle. Esto va para todo México, que se la debíamos’”, repasó.

Luego, mencionó todas las polémicas de Luis Suárez en su carrera, a quien tildó de “asqueroso” y “racista”.

“Vean nada más, antes de mostrarles las eliminaciones de Messi, quiero mandar, ponme lo de Suárez si eres tan amable, lo repetitivo de este asqueroso comportamiento de una cultura futbolística que no sabe perder. Insisto, no me meto con pueblos, no me meto con sociedades, me meto con culturas futbolísticas”, dijo antes de repasara los episodios del uruguayo.

“¡Mordisco a Bakkal! Lo castigaron. Mano en cuartos del Mundial (Sudáfrica 2010). Eso no es picardía, es trampa, como la de Maradona. Abuso racial contra Evra, porque Suárez es un racista, por eso lo castigaron. Gesto obsceno a afición, se negó a saludar a Evra porque es un racista. Simulación contra Stoke City porque es la cultura futbolística de la trampa, muy propia de esa cultura futbolística de donde cruza el Río de la Plata. Mordisco a Branislav, gol con la mano, mordisco a Chiellini, escupió ahora un miembro de Seattle. Bravo, bravo, bravo”.

“Y Messi no hace nada, Messi calladito, en fin”, agregó, al repasar las últimas derrotas del argentino en Inter Miami. “¿Y Messi qué consiguió ahora con Inter de Miami? Vea la lista de fracasos. Si no es aquella League's Cup y las Supporters Shields, que son ridículas, fracasa en 2023, en temporada, en 2024, en la Leagues Cup 2024, 2025, en Champions Cup, en Champions Cup, en Champions Cup. Ese es el supuesto poderoso, todopoderoso Messi. Simple y sencillamente, lo de Messi es normal”.

“¿Y Messi and friends? No saben perder, les arde”

Morales también había hecho un video tras la final que publicó en su cuenta de EX en el que también cargó contra Inter Miami y sus figuras.

“Seattle Sounders campeón. ¿Y Messi and friends? Y parte de esa cultura futbolística que no saben perder, terminan todo con violencia. Porque culturalmente, en cuanto a lo futbolístico, no hablo de pueblos, hablo de lo futbolístico para que oigan bien, ¿eh? No saben perder, les arde. Y no vengan a decir: ‘Messi lo ha ganado todo’. Porque el que es competitivo, siempre trata de ganar todo y le importa todo. Es que él ya ganó el Mundial con cinco penales que no debieron marcarse. Es que ya no importa porque ganó el Mundial”, señaló.

Lionel Messi con la medalla tras perder la final de la Leagues Cup

“No. El que es competitivo lo trata de ganar todo. Y ante la adversidad siempre desaparece Messi. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir los que controlan o tratan de controlar la narrativa mundial de la ‘messidotecnia’? ¿Qué van a decir? Guardar silencio, a guardar silencio”.

“La la pasada (Leagues Cup) había sido un descaro, ya este iba siendo un descaro, pero ahora qué, ¿no le marcaron los penales a Messi? Y como siempre, hay algunos de una cultura futbolística, insisto, futbolística, que no saben a la cultura estadounidense, que sí, sabe ganar. ¿Dónde estuvo Messi? No estuvo en ningún lado, porque ante la adversidad, siempre desaparece, cuando las condiciones no son favorables, siempre desaparece. ¿Qué le faltó? ¿Penalitos? ¿Qué faltó? ¿Bidones? ¿Qué faltó? ¿Manos? ¿Qué faltó? ¿Ayuda de arriba?”.

Además, cuestionó a Luis Suárez. “¡Asqueroso de Luis Suárez! ¡Si no muerde, escupe!¡Qué bajeza, qué bajeza! ¿Así les educaron sus padres? ¿Así les educaron? Pero esa es la cultura futbolística de los que no saben perder y que cuando ganan siempre es cuestionable. ¡Siempre es cuestionable! ¡A llorar, a llorar, a llorar!”.