Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / LEAGUES CUP

La impactante foto de Lionel Messi, con la medalla del segundo puesto, mirando a los campeones de Seattle Sounders de la Leagues Cup, tras el escándalo de Luis Suárez

Un momento realmente distinto se dio en Estados Unidos luego del escándalo de Luis Suárez, con una fotografía de Lionel Messi, con la medalla del segundo puesto, mirando a los campeones de la Leagues Cup

1 de septiembre 2025 - 13:57hs
Lionel Messi, de Inter Miami, ante Paul Rothrock de Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup

Lionel Messi, de Inter Miami, ante Paul Rothrock de Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup

FOTO: AFP

Seattle Sounders se coronó campeón de la Leagues Cup este domingo a la noche tras derrotar por goleada, 3-0 a Inter Miami de Luis Suárez y Lionel Messi jugando la final a partido único y como local, ante más de 60 mil personas. Se trata de una copa en la que tomaron parte los mejores equipos de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y de la Liga MX de México.

La foto de Messi viendo a sus rivales

Luego del partido, los futbolistas de Inter Miami recibieron primero la medalla de plata como perdedores de la final de la Leagues Cup.

El festejo desaforado de Marcelo Bielsa tras el triunfo de la selección de Uruguay ante Colombia por Eliminatorias
SELECCIÓN URUGUAYA

La selección uruguaya quiere sellar su pasaje al Mundial 2026 este jueves ante Perú en un día con historia que siempre se recuerda

Miguel Del Río defendió con éxito a Rampla Juniors y a Central Español
OBITUARIO

Luto en el fútbol uruguayo: murió Miguel Del Río, campeón uruguayo con Central Español en 1984

Los futbolistas fueron pasando de a uno, y el primero en recibirla, fue el capitán Lionel Messi, mientras los rivales de Seattle Sounders le hacían un pasillo en honor al perdedor.

Luego fue el momento de la premiación de los campeones, quienes también recibieron sus medallas, y la enorme copa.

Allí, se pudo ver a Lionel Messi, en soledad, con su medalla puesta, honrando y respetando a los campeones, mirándolos al pie de la tarima en la que se encontraban.

Aquí se puede ver la foto:

messi
Lionel Messi, con la medalla del segundo puesto, viendo a los jugadores de Seattle Sounders, campeones de la Leagues Cup

Lionel Messi, con la medalla del segundo puesto, viendo a los jugadores de Seattle Sounders, campeones de la Leagues Cup

Temas:

Luis Suárez Inter Miami Leagues Cup Estados Unidos MLS

Seguí leyendo

Las más leídas

Luis Suárez tras la final de la Leagues Cup
FINAL DE LA LEAGUES CUP

Lo que dijo sobre el escupitajo de Luis Suárez y la reacción de jugadores de Inter Miami, el DT del equipo, Javier Mascherano

Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras perder con Inter Miami la final de la Leagues Cup
LEAGUES CUP

La insólita reacción de Luis Suárez, quien escupió a un integrante del cuerpo técnico rival tras perder la final de la Leagues Cup con Inter Miami; mirá el video

Maximiliano Silvera festeja su gol para Peñarol ante Racing por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Racing 1-4 Peñarol: el equipo de Diego Aguirre ganó con una gran ambición y una potencia ofensiva tremenda

Javier Méndez de Peñarol celebra su gol ante Racing por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras la goleada de Peñarol sobre Racing

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos