Seattle Sounders se coronó campeón de la Leagues Cup este domingo a la noche tras derrotar por goleada, 3-0 a Inter Miami de Luis Suárez y Lionel Messi jugando la final a partido único y como local, ante más de 60 mil personas. Se trata de una copa en la que tomaron parte los mejores equipos de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y de la Liga MX de México.
La impactante foto de Lionel Messi, con la medalla del segundo puesto, mirando a los campeones de Seattle Sounders de la Leagues Cup, tras el escándalo de Luis Suárez
Un momento realmente distinto se dio en Estados Unidos luego del escándalo de Luis Suárez, con una fotografía de Lionel Messi, con la medalla del segundo puesto, mirando a los campeones de la Leagues Cup