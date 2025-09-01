La impactante foto de Lionel Messi, con la medalla del segundo puesto, mirando a los campeones de Seattle Sounders de la Leagues Cup, tras el escándalo de Luis Suárez

Lionel Messi, de Inter Miami, ante Paul Rothrock de Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup

Seattle Sounders se coronó campeón de la Leagues Cup este domingo a la noche tras derrotar por goleada, 3-0 a Inter Miami de Luis Suárez y Lionel Messi jugando la final a partido único y como local, ante más de 60 mil personas. Se trata de una copa en la que tomaron parte los mejores equipos de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y de la Liga MX de México.

Luego del partido, los futbolistas de Inter Miami recibieron primero la medalla de plata como perdedores de la final de la Leagues Cup.

Los futbolistas fueron pasando de a uno, y el primero en recibirla, fue el capitán Lionel Messi, mientras los rivales de Seattle Sounders le hacían un pasillo en honor al perdedor.

Luego fue el momento de la premiación de los campeones, quienes también recibieron sus medallas, y la enorme copa.

Allí, se pudo ver a Lionel Messi, en soledad, con su medalla puesta, honrando y respetando a los campeones, mirándolos al pie de la tarima en la que se encontraban.

Aquí se puede ver la foto: