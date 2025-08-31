Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / LEAGUES CUP

Seattle Sounders vs Inter Miami EN VIVO: al término del primer tiempo, el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi está perdiendo la final de la Leagues Cup

Seguí aquí EN VIVO el partido entre Seattle Sounders vs Inter Miami en el que Luis Suárez y Lionel Messi van por su primer título internacional con su club y quieren la Leagues Cup

31 de agosto 2025 - 22:03hs
Luis Suárez saluda a Lionel Messi, figuras del Inter Miami

Luis Suárez saluda a Lionel Messi, figuras del Inter Miami

AFP

EN VIVO

Luis Suárez y Lionel Messi buscarán este domingo a la noche su primer título de carácter internacional con su club, Inter Miami, cuando visiten en la final de la Leagues Cup a partido único a Seattle Sounders. Este torneo lo disputaron los mejores clubes de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, y los de la Liga MX de México.

Seguí aquí la previa y los detalles del partido:

Embed
Live Blog Post

Final del primer tiempo: Seattle Sounders gana 1-0

Al término de la primera mitad, el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi cae con su rival.

Live Blog Post

Minuto 26: gol de Seattle Sounders: ¡De Rosario!

De Rosario puso el 1-0 para el equipo local.

Live Blog Post

Comenzó el partido con retraso

Con poco más de 10 minutos de retaso, se inició el partido en Seattle.

Live Blog Post

Comienza la cobertura del partido entre Seattle Sounders vs Inter Miami por la Leagues Cup

Aquí se inicia la cobertura de Referí de la final de la Leagues Cup en la que Luis Suárez va por su primer título internacional con el club.

Las más leídas

Bielsa salió un rato del fútbol y envió un mensaje a unos niños
SELECCIÓN URUGUAYA

La gran sorpresa de Marcelo Bielsa en la lista de la selección uruguaya para los partidos ante Perú y Chile por Eliminatorias

Maximiliano Silvera festeja su gol para Peñarol ante Racing por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Racing 1-4 Peñarol: el equipo de Diego Aguirre ganó con una gran ambición y una potencia ofensiva tremenda

Darwin Núñez llegó a Uruguay
SELECCIÓN

En su arribo a Uruguay previo a la fecha de Eliminatorias, Darwin Núñez explicó los motivos que lo llevaron a fichar por el Al-Hilal

Maximiliano Olivera
TORNEO CLAUSURA

Racing vs Peñarol por el Torneo Clausura: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo

Temas:

Luis Suárez Inter Miami Leagues Cup

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos