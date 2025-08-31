Dólar
La insólita reacción de Luis Suárez, quien escupió a un integrante del cuerpo técnico rival tras perder la final de la Leagues Cup con Inter Miami; mirá el video

31 de agosto 2025 - 23:28hs

Luis Suárez perdió con Inter Miami la final de la Leagues Cup en la noche de este domingo y por goleada, 3-0, a partido único ante Seattle Sounders que se coronó campeón a partido único disputado en su campo de juego ante más de 50 mil personas. Al término del partido, el uruguayo escupió a un integrante del cuerpo técnico rival.

La insólita reacción de Suárez

El partido terminó muy caliente por cómo se venía dando.

Hubo muchas discusiones con Rodrigo De Paul e incluso también algunas con Luis Suárez.

Pero al término del partido, hubo varios empujones entre los que estuvo metido también el uruguayo como casi todo su equipo.

Lo más insólito fue que Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders delante de todos, pese a que el arquero argentino Óscar Ustari, trató de calmarlo.

