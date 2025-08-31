La insólita reacción de Luis Suárez, quien escupió a un integrante del cuerpo técnico rival tras perder la final de la Leagues Cup con Inter Miami; mirá el video

Luis Suárez perdió con Inter Miami la final de la Leagues Cup en la noche de este domingo y por goleada, 3-0, a partido único ante Seattle Sounders que se coronó campeón a partido único disputado en su campo de juego ante más de 50 mil personas. Al término del partido, el uruguayo escupió a un integrante del cuerpo técnico rival.
