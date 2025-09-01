Dólar
La dura sanción a la que se expone Luis Suárez por su escupitajo en la final de la Leagues Cup; mirá los castigos que ha tenido en su carrera

Las cámaras captaron el momento en el que Suárez escupe al integrante del cuerpo técnico rival después de un altercado verbal; mirá el video

1 de septiembre 2025 - 11:56hs

El uruguayo Luis Suárez, delantero del Inter Miami, escupió a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders en una pelea final tras la final de la Leagues Cup perdida por 3-0 por el equipo de Florida, lo que lo deja expuesto a una dura sanción.

La dura sanción a la que se expone Luis Suárez

El incidente se produjo cuando varios jugadores del Inter Miami y de los Seattle Sounders protagonizaron una pelea en el centro del campo después de que el árbitro pitara el final del encuentro.

Los escándalos de Luis Suárez, quien a sus 38 años vuelve a estar en medio de una polémica por escupir a un asistente rival tras la final que Inter Miami perdió con Seattle Sounders

Entre los involucrados también estuvo el español Sergio Busquets.

Según los reglamentos de la competición, en caso de expulsión por morder o escupir a otra persona la sanción contempla al menos 6 juegos de suspensión.

En tanto, si las autoridades encuadran su escupitajo como una actitud "antideportiva", Luis Suárez podría recibir entre uno y tres partidos de suspensión.

Las sanciones que ha recibido Luis Suárez en su carrera

El uruguayo, de 38 años, ha protagonizado numerosas polémicas sobre el césped a lo largo de su extraordinaria carrera como goleador.

En 2010, cuando jugaba para Ajax de Ámsterdam, mordió al volante de PSV Eindhoven Otman Bakkal tras unos empujones. El juez no lo vio, pero su reacción fue captada por las cámaras de TV, lo que le llevó a una sanción de siete partidos. Por ese hecho la prensa neerlandesa lo llamó el "Caníbal del Ajax".

Defendiendo en 2011 el uniforme del Liverpool fue acusado por el francés Patrice Evra, defensor del Manchester United, de lanzarle insultos racistas, un caso por el que El Pistolero fue sancionado ocho partidos.

En 2013 volvió a morder durante un partido defendiendo a Liverpool frente a Chelsea, durante un forcejeo con el defensa visitante Branislav Ivanovic. Nuevamente el juez no lo vio, pero las cámaras lo delataron, por lo que tuvo un castigo de 10 partidos, luego de que un tribunal considerara que la primera sanción de tres partidos por conducta violenta era "claramente insuficiente".

Su mayor escándalo fue el del mordisco que le propinó al zaguero italiano Giorgio Chiellini durante el Mundial de 2014, episodio por el que la FIFA lo expulsó del torneo, además de ponerle una sanción de 9 partidos sin jugar con la selección uruguaya y cuatro meses sin jugar en ningún equipo, en momentos en que iba a pasar a FC Barcelona.

En total, contando estos casos y a la espera del fallo de la Leagues Cup, Luis Suárez lleva 34 partidos sancionado, más los 4 meses afuera tras el Mundial de Brasil.

