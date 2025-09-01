La dura sanción a la que se expone Luis Suárez por su escupitajo en la final de la Leagues Cup; mirá los castigos que ha tenido en su carrera

El uruguayo Luis Suárez, delantero del Inter Miami, escupió a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders en una pelea final tras la final de la Leagues Cup perdida por 3-0 por el equipo de Florida, lo que lo deja expuesto a una dura sanción.
20250831 Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras perder con Inter Miami la final de la Leagues Cup
Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras perder con Inter Miami la final de la Leagues Cup
La dura sanción a la que se expone Luis Suárez
El incidente se produjo cuando varios jugadores del Inter Miami y de los Seattle Sounders protagonizaron una pelea en el centro del campo después de que el árbitro pitara el final del encuentro.
Entre los involucrados también estuvo el español Sergio Busquets.
SEATTLE, WASHINGTON - AUGUST 31: Players of Seattle Sounders FC and Inter Miami CF fight after the Leagues Cup Final match between Seattle Sounders and Inter Miami CF at Lumen Field on August 31, 2025 in Seattle, Washington. Alika Jenner/Getty Images/AFP
Luis Suárez en una nueva polémica
Foto: AFP
Según los reglamentos de la competición, en caso de expulsión por morder o escupir a otra persona la sanción contempla al menos 6 juegos de suspensión.
En tanto, si las autoridades encuadran su escupitajo como una actitud "antideportiva", Luis Suárez podría recibir entre uno y tres partidos de suspensión.
SEATTLE, WASHINGTON - AUGUST 31: Luis Suárez #9 of Inter Miami CF argues after the Leagues Cup Final match between Seattle Sounders and Inter Miami CF at Lumen Field on August 31, 2025 in Seattle, Washington. Alika Jenner/Getty Images/AFP Alika Jenner / G
Luis Suárez tras la final de la Leagues Cup
Foto: AFP
Las sanciones que ha recibido Luis Suárez en su carrera
El uruguayo, de 38 años, ha protagonizado numerosas polémicas sobre el césped a lo largo de su extraordinaria carrera como goleador.
En 2010, cuando jugaba para Ajax de Ámsterdam, mordió al volante de PSV Eindhoven Otman Bakkal tras unos empujones. El juez no lo vio, pero su reacción fue captada por las cámaras de TV, lo que le llevó a una sanción de siete partidos. Por ese hecho la prensa neerlandesa lo llamó el "Caníbal del Ajax".
evra.jpg
Luis Suárez y Patrice Evra
Defendiendo en 2011 el uniforme del Liverpool fue acusado por el francés Patrice Evra, defensor del Manchester United, de lanzarle insultos racistas, un caso por el que El Pistolero fue sancionado ocho partidos.
0000616135.webp
El momento de la mordida a Ivanovic
En 2013 volvió a morder durante un partido defendiendo a Liverpool frente a Chelsea, durante un forcejeo con el defensa visitante Branislav Ivanovic. Nuevamente el juez no lo vio, pero las cámaras lo delataron, por lo que tuvo un castigo de 10 partidos, luego de que un tribunal considerara que la primera sanción de tres partidos por conducta violenta era "claramente insuficiente".
0001645222.webp
Suárez y Chiellini
Su mayor escándalo fue el del mordisco que le propinó al zaguero italiano Giorgio Chiellini durante el Mundial de 2014, episodio por el que la FIFA lo expulsó del torneo, además de ponerle una sanción de 9 partidos sin jugar con la selección uruguaya y cuatro meses sin jugar en ningún equipo, en momentos en que iba a pasar a FC Barcelona.
En total, contando estos casos y a la espera del fallo de la Leagues Cup, Luis Suárez lleva 34 partidos sancionado, más los 4 meses afuera tras el Mundial de Brasil.