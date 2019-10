“No vimos nada”: el árbitro del día del mordisco de Suárez a Chiellini recordó el partido

El juez mexicano Marco Rodríguez fue el encargado de arbitrar en el recordado partido entre Uruguay e Italia en el Mundial de Brasil 2014, que quedó en la historia como el encuentro del mordisco de Luis Suárez al italiano Giorgio Chiellini.

Cinco años después, el juez, que hoy es entrenador de fútbol, repasó lo que ocurrió en aquel juego en una entrevista que le hizo el periodista español Julio “Maldini” Maldonado.

Rodríguez señaló que antes del partido se había preparado para lo que podía ocurrir en el campo de juego y que tenía estudiado a Uruguay y a Suárez

“Los uruguayos ya no son tan charrúas como antes, antes era de golpeo. Ahora juegan fútbol. Desde esa generación de 2010 juegan bien los uruguayos, ya no es solo garra”, comentó.

Pero señaló que tenía a Suárez entre los jugadores de riesgo por los episodios que había tenido en la Premier League, cuando también había mordido a futbolistas.

“No el Suárez de ahora, el Suárez de esa época”, señaló Rodríguez, quien agregó que el delantero “hoy ya tiene más dominio propio, ha madurado”.

Sobre la jugada de la polémica, señaló que no vio qué había ocurrido. “Volteo al área y veo a los dos jugadores en el suelo”, comentó. “Pero cuando veo a Suárez agarrándose los dientes y luego a Chiellini mostrándome, dije, ‘aquí algo pasó’”.

“Mi experiencia dice ‘sucedió algo, ‘necesito información’”, agregó, y dijo que consultó a sus asistentes y al cuarto árbitro, pero ninguno había visto nada.

“Son de esas acciones de juego que dice estoy llevando bien un partido bien, un partido intenso y complicado, como son los de un mundial, en Copa del Mundo ningún partido es fácil, pero no tengo forma de poder resolver, no tengo evidencia. Lo sientes, pero no ves. Y no hay VAR”, explicó el juez, quien dijo que “es una cuestión frustrante”.

Rodríguez señaló que sospechaba que Suárez había hecho algo. También dijo que vio lo que le mostraba Chiellini. “Pero yo no veía una mordida, yo veía pecas, una espalda con granitos”.

El juez contó que luego del partido, que ganó Uruguay con gol de Diego Godín, fue al vestuario y el observador de FIFA lo felicitó por su tarea y que fue ahí cuando le dijo que había ocurrido una mordida, a lo que reiteró que no había visto nada.

Luego, la FIFA actuó sobre las imágenes y sancionó a Suárez, que de esa forma terminó su participación en el Mundial de Brasil.