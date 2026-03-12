Maximiliano Falcón salió lesionado al comienzo del partido del Inter Miami y preocupa: Javier Mascherano habló de la situación del uruguayo

El uruguayo Maximiliano Falcón se retiró lesionado en los primeros minutos del partido entre su equipo el Inter Miami y Nashville por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, que terminó en empate 0-0.

A los 4 minutos del encuentro, Falcón estaba caminando hacia atrás para rechazar un centro al área cuando, mientras el golero Dayne St. Clair atrapaba la pelota, un delantero de Nashville le saltó encima para buscar cabecear.

El zaguero uruguayo primero acusó el golpe en la espalda, pero cuando ya estaba arrodillado se tiró al suelo acusando un dolor en la rodilla izquierda.

Fue atendido durante dos minutos por la sanidad del club estadounidense, con visibles gestos de dolor. Se retiró caminando , aunque con alguna dificultad, para ser sustituido por el argentino Gonzalo Luján.

Embed BREAKING: Maxi Falcón picks up an early injury and is forced off, with Luján coming on as his replacement.



pic.twitter.com/IwavsBWQKi — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) March 11, 2026

Lionel Messi disputó los 90 minutos del encuentro para el Inter. Luis Suárez, en cambio, estuvo en el banco de suplentes pero no ingresó.

Tras el partido el entrenador del equipo de Miami, Javier Mascherano, fue consultado sobre la situación de Falcón.

"No sabemos, es muy reciente, tendrá que hacerse pruebas. Ojalá sea lo menos posible, pero sinceramente él es un jugador fuerte, que tenga que salir es porque algo tiene. Ojalá sea algo relativamente leve y pueda recuperarse pronto", respondió el DT argentino.

Inter Miami y Nashville jugarán el partido de vuelta de los octavos el próximo miércoles 18 de marzo a las 20:00, en Miami. Antes, el equipo de Suárez y Messi jugará el próximo sábado contra Charlotte FC por la MLS.