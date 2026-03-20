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Preocupación en Boca Juniors por la lesión que confirmaron que Edinson Cavani tuvo en la columna y el tratamiento que lleva

Los xeneizes quieren recuperar al delantero goleador uruguayo cuanto antes, teniendo en cuenta que se viene la fase de grupos de la Copa Libertadores de América

20 de marzo de 2026 17:53 hs
Edinson Cavani, el delantero de Boca Juniors,&nbsp;

Edinson Cavani, el delantero de Boca Juniors, 

AFP

Edinson Cavani enfrenta el peor momento desde que en 2023 firmó contrato con Boca Juniors y en las últimas horas desde el club dieron a conocer que padeció una hernia de disco y que ahora tratan de recuperarlo.

El uruguayo de 39 años busca dejar atrás una lumbalgia crónica que lo dejó fuera de actividad en los últimos meses.

Según comentaron en el seno del club, Cavani sigue un tratamiento especializado para el dolor con el propósito de regresar al equipo en las próximas semanas.

La lesión de Cavani

El director deportivo de Boca Juniors, el exdelantero Marcelo Delgado, fue quien más detalles dio de la situación actual de Edinson Cavani.

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"Se está recuperando de la molestia que tenía en la espalda, más allá de que tenía una hernia de disco o el disco le estaba apretando el nervio y bueno, tenía problemas ahí, así que le tuvieron que hacer dos bloqueos. Esperemos que se recupere pronto porque es un jugador muy importante para nosotros”, sostuvo el funcionario boquense en radio La Red de Argentina.

Según informa Infobae, "Cavani llevaba a cabo el segundo tratamiento con bloqueo anestésico local desde enero de 2026, cuando optó por una nueva estrategia médica al verse incapaz de realizar la pretemporada junto al resto del plantel profesional".

"El club gestionó una solicitud formal ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que el uso de las sustancias incluidas en el proceso de recuperación sea autorizado, dado que algunos medicamentos podrían figurar entre las drogas prohibidas en los controles antidopaje", agrega.

Cavani solo jugó cinco partidos en los últimos seis meses, ninguno de ellos los 90 minutos, y, en cuatro ocasiones, permaneció menos de 30 minutos en el campo.

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