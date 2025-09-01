DT de Seattle Sounders no incluyó a Luis Suárez entre las figuras de Inter Miami "en lo más alto de este deporte", luego del escándalo en la final de la Leagues Cup

Brian Schmetzer, técnico de los Seattle Sounders , aseguró este domingo que toma "como un cumplido" que los jugadores del Inter Miami estuvieran "frustrados" y comenzaran una pelea tras la derrota por 3-0 sufrida en la final de la Leagues Cup, en la que Luis Suárez escupió a un asistente del equipo campeón .

"Mi reacción es que lamentablemente esto quitará un poco de atención a una gran actuación de los Sounders. Puedo tomar como un cumplido que sus jugadores estaban frustrados, pero esa no debería ser la historia del partido", dijo Schmetzer en la rueda de prensa posterior a la final.

"La historia del partido no es lo que pasó después; la historia de este partido son los Sounders. Tuve un momento con Messi en el campo y le dije: 'Lo siento'. Mascherano es un gran entrenador, y antes del partido me felicitó por el equipo. Beckham nos esperó en el vestuario para felicitarnos; esa es clase . José Mas me habló y me dijo que tenemos un buen equipo".

"Esa es gente que está en lo más alto de este deporte. Esa es la historia", añadió, sin mencionar a Suárez, una de las estrellas del equipo.

Los Sounders golearon 3-0 al Inter Miami con dianas de Osaze De Rosario, Alex Roldán y Paul Rothrock en el estadio Lumen Field de Seattle.

Los elogios para Messi y sus jugadores

Schmetzer subrayó que el espíritu colectivo del Seattle Sounders fue clave para la victoria en el estadio Lumen Field.

"Aun a su edad, Messi es muy bueno, tiene muchísima experiencia. Él es una superestrella y merece todos los cumplidos que yo le pueda dar, pero el día de hoy nuestro colectivo fue mucho mejor que él", dijo Schmetzer en conferencia de prensa.

El entrenador del Sounders elogió la calidad técnica que también mostraron el español Jordi Alba, el argentino Rodrigo de Paul y el uruguayo Luis Suárez.

"Ellos tienen jugadores talentosos e increíbles, que pudieron haber anotado un par de goles, pero nuestro colectivo y nuestra inteligencia nos ayudaron a mantener la compostura en todo momento", subrayó Schmetzer.

El entrenador de 63 años enfocó la atención en sus jugadores, citando nombres como el argentino Pedro de la Vega, el colombiano Jesús Ferreira y los hermanos Alex y Cristian Roldán.

"Vamos a hablar de nuestros chicos porque son jugadores talentosos y somos un gran equipo. Tal vez no tenemos los nombres más populares del mundo como Sergio Busquets o Jordi Alba, pero sí son jugadores muy talentosos dentro de un colectivo, y eso una vez más nos dio la ventaja", consideró Schmetzer.

Sobre las fricciones entre jugadores de ambos equipos al final del partido, Schmetzer comentó que "desafortunadamente eso nos va a quitar la atención de lo que fue un gran desempeño y un gran partido de Seattle Sounders, pero el marcador que logramos es la historia de este partido y no lo que pasó después"

