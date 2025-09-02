Daniel Carreño cuestionó a Marcelo Bielsa por "romper" la estabilidad que tenía la selección uruguaya y que permitió desarrollar "cracks" como Suárez, Cavani o Forlán

El entrenador Daniel Carreño está nuevamente en el fútbol uruguayo al asumir en Montevideo Wanderers, club al que regresó y con el que debutó con triunfo este lunes, y este martes realizó cuestionamientos al ciclo de Marcelo Bielsa al frente de la selección uruguaya.

Carreño dijo que sigue a la celeste “con mucha expectativa”. “Siendo el hincha número uno como todos los uruguayos. El éxito de la selección es el éxito de todos los uruguayos”, expresó este martes a La mañana del fútbol de El Espectador Deportes, al ser consultado por los partidos que se le vienen a Uruguay en el cierre de las Eliminatorias .

Luego, dio su punto de vista sobre el seleccionador y un punto que no comparte de su llegada. “Tener una oportunidad de tener un entrenador como Bielsa, uno está muy atento, con Bielsa uno aprende hasta escuchando”.

“Lo que sí nunca estuve de acuerdo, inclusive antes de su llegada, yo sabía que Bielsa iba a imponer su impronta y su estilo y lamentablemente iba a desarmar todo lo que se armó durante muchísimos años”, señaló, en referencia al ciclo de Óscar Washington Tabárez, desde 2006 a 2021.

“Eso era lo que a mí no me gustaba y no estaba de acuerdo con la venida de Bielsa”, agregó Carreño, quien aclaró que su opinión solo era “un pensamiento de un hincha”.

El DT bohemio dijo que con la llegada del rosarino eso iba a pasar. “Sabía que corríamos el riesgo de desarmar todo lo que se armó durante años, de una estabilidad, de una selección que conocíamos de memoria, que estaba identificada con su público, que se basaba en los valores… Eso yo creo que se dejó de lado”, comentó. “Sabíamos que corríamos el riesgo porque un entrenador como Bielsa iba a imponer su estilo, su impronta, y su manera de ser, e iba a romper toda esa estructura que se había armado y había costado mucho trabajo, que era exitosa para el fútbol uruguayo”.

-ine6025-jpg..webp Bielsa con la celeste en la presentación del técnico, que estuvo a cargo de Alonso en mayo de 2022 Inés Guimaraens

“Eso es lo único que no me gustaba y no me gusta hasta el día de hoy”, sostuvo Carreño, quien reiteró elogios para el argentino. “A mi Bielsa es un entrenador que me gusta y que aprendo a la distancia. Me gusta como entrenador y lo considero como un entrenador a nivel mundial de los mejores”.

“Pero lo que necesitaba Uruguay después de la era Tabárez era una continuidad. Y Bielsa no era eso, no iba a continuar, Bielsa iba a romper, porque lo ha hecho en todos los lados que estuvo. Porque es su manera de ser. Yo desde él se siente cómodo y puede demostrar lo mejor de él”, señaló.

Los cracks que se desarrollaron en la “estabilidad” de la selección

Carreño consideró que a Uruguay “le costó mucho conquistar esa estabilidad, esa estructura de bienestar que tenían los jugadores”. “Pasaba por otro lado, la selección uruguaya había logrado tener otras cosa que nunca pensamos que iba a tener”, comentó.

Consultado por si cree que Bielsa va a dejar algo a la selección, señaló: “No sé si va a dejar algo como dejó Tabárez de herencia”. “Lo que si puede dejar Bielsa es clasificarnos, ponernos a un nivel futbolístico mejor. Bielsa lo va a hacer bien porque es un gran entrenador. No es de ciclos largo tampoco (…) Es un entrenador que exige mucho y agota mucho, no solamente a los jugadores, sino a los funcionarios, a la prensa, a los hinchas... Porque él es muy intenso, en su manera de jugar, de dirigir y en su manera de declarar. Y eso requiere desgaste”.

“No sé si va a dejar algo a nivel de estructura o si vamos a seguir jugando al fútbol al estilo Bielsa”, señalo Carreño. “Pero sí es un gran entrenador, que marca un estilo, que juega con una dinámica importante, que últimamente no nos ha salido pero que intenta el equipo jugar con mucha verticalidad e intensidad. Pero eso quizás se momentáneo, no es algo que quede a lo largo del tiempo”.

stuani-jpg..webp Edinson Cavani y Diego Forlán cuando compartieron partidos en la selección uruguaya AFP

“Lo que iba a ser un legado era lo de Tabárez, pero lamentablemente en los últimos años se está como esfumando eso”, agregó.

Ante la pregunta de si la selección uruguaya actualmente tenía pocos cracks, opinó que no es así. “No, no hay pocos cracks. Creo que tuvimos unos cracks extraordinarios que no se dan muy seguido, como el caso Suárez, Cavani, Forlán, y altísimos rendimientos de muchos jugadores que estuvieron en la selección”

“El rendimiento de eso cracks fue gracias a una estabilidad”, destacó. “Ahora el crack tiene que demostrarlo en 3 o 4 partidos si no es un poco inestable. Quizás hemos perdido esas figuras que tantos años hemos tenido, pero ya van a aparecer, pero ya hay algunos que están en el plantel que son verdaderos cracks y que en algún momento van a demostrar su alto nivel”.

20240906 Despedida de Luis Suárez de la selección de Uruguay Foto Leonardo Carreño (5).jpeg Óscar Tabárez y Luis Suárez Foto: Leonardo Carreño

Carreño también destacó que hoy las figuras de Uruguay están “en otra posición del campo”, en referencia a los mediocampistas. “Los delanteros se lucen mucho más, los volantes son más pensantes”, comentó.

“Lo de Suárez, Cavani y Forlán, fue algo que no se da siempre y vamos a estar mucho tiempo para tener esa clase de jugadores”, señaló. “Pero vuelvo a repetir: Suárez no hubiera sido Suárez sin una estabilidad en la selección”.

“Hay que hablar con los anteriores, Enzo Francescoli, Ruben Sosa, Pato Aguilera, qué pensarían ellos si hubieran tenido esa estabilidad en la selección que tuvieron Cavani, Suárez y Forlán”, agregó.