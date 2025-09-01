Encontraron seis zorros muertos en Solís de Mataojo; fueron envenenados por productores locales

Zorros muertos en Lavalleja Captura de video de Uruguay fototrampeo

Encontraron seis cuerpos de zorros muertos en Solís de Mataojo (Lavalleja), según informó el portal Uruguay Fototrampeo.

De acuerdo con una publicación de la organización en su cuenta de Instagram, los animales habrían sido asesinados por productores, quienes buscan impedir que los zorros se acerquen a sus campos.

El método empleado para darles muerte fue el envenenamiento, lo que está prohibido, según lo indicado en el Decreto N° 164/996 sobre la prohibición de caza de especies zoológicas silvestres.

"Hoy está prohibido, ya que este producto -veneno- no discrimina entre especies. Esto quiere decir que cualquier animal que consuma el veneno -o incluso a otro animal que ya fue envenenado- puede resultar afectado o morir, incluyendo especies protegidas, mascotas domésticas, aves rapaces, otros carnívoros nativos o incluso personas", señaló Uruguay Fototrampeo.

En el artículo 13 del decreto, expresa que la utilización "no autorizada" de cebos tóxicos, así como el hecho de dar muerte a animales de la fauna silvestre mediante envenenamiento, se "reputarán como actos de caza de grave entidad".