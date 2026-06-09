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El ex Nacional Brian Ocampo terminó su contrato con Cádiz de España y es jugador libre en el período de pases

Su última temporada en Cádiz fue la mejor en números, con 30 partidos, cinco goles y dos asistencias

9 de junio de 2026 9:24 hs
Brian Ocampo anotó un nuevo gol para Cádiz

Brian Ocampo anotó un nuevo gol para Cádiz

Brian Ocampo, extremo formado en Nacional y con pasado en la selección uruguaya, finalizó su contrato con Cádiz, de la segunda división de España, y es jugador libre en el actual período de pases.

El futbolista de 26 años no seguirá en el equipo español que este lunes anunció la salida de varios futbolistas que terminan su contrato y a los que no les renovará.

“Ocho jugadores de la primera plantilla finalizan su vinculación contractual con el Cádiz Club de Fútbol el próximo 30 de junio”, informó el club. “Por una parte, cumplen contrato Roger, Álex, Lucas y Brian Ocampo”.

Brian Ocampo

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“Todos ellos han sido partícipes de etapas tanto en Primera como en Segunda División. La entidad quiere agradecerles su compromiso con nuestros colores y les desea la mayor de las suertes en sus nuevas andaduras profesionales”, destacaron los amarillos.

Brian Ocampo busca club

De esta forma, el floridense busca equipo para la próxima temporada.

Ocampo debutó en Nacional en julio de 2018 y estuvo en el club hasta 2022, período en el que conquistó tres campeonatos uruguayos (2019, 2020 y 2022).

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Brian Ocampo puede tener destino mexicano
Brian Ocampo puede tener destino mexicano

Luego, en agosto de 2022, pasó a Cádiz, club en el que jugó cuatro temporadas, las dos primeras en LaLiga y las dos últimas en Segunda división.

En total jugó 99 partidos en el equipo español, con ocho goles y siete asistencias.

Su última temporada fue la mejor en números, con 30 partidos en Segunda, cinco goles y dos asistencias.

selección uruguaya
Nicolás Marichal, Emiliano Martínez y Brian Ocampo en la selección uruguaya

Nicolás Marichal, Emiliano Martínez y Brian Ocampo en la selección uruguaya

Además, tuvo dos ciclos en la selección uruguaya: fue dirigido por Oscar Tabárez, quien lo llevó a la Copa América 2021 de Brasil, en la que jugó su único partido con la celeste frente a Argentina, y por Marcelo Bielsa, quien lo citó a la Copa América de 2024, en la que no tuvo minutos.

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