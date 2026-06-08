Luto en Nacional: quién era el uruguayo de 41 años que murió ahogado en una playa de Río de Janeiro y que había sido directivo del club tricolor

El Club Nacional de Football lamentó la muerte de Juan Godoy , quien fuera su presidente de futsal, y cuyo fallecimiento ha sido noticia en las últimas horas al conocerse el trágico episodio por ahogamiento mientras estaba de vacaciones en Río de Janeiro, Brasil.

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Como informó El Observador, un turista uruguayo de 41 años murió ahogado en Arraial do Cabo , un balneario ubicado en el estado de Río de Janeiro.

Juan Godoy, expresidente del futsal de Nacional, quien murió al ahogarse en Río de Janeiro

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Según informó el portal brasileño G1, el incidente ocurrió el pasado viernes sobre las 15:20 horas, cuando los bomberos fueron alertados de que dos personas se estaban ahogando en el mar.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron a las víctimas siendo asistidas por profesionales de la red de salud municipal. De acuerdo con la información divulgada por el medio brasileño los socorristas le practicaron maniobras de reanimación, pero el hombre falleció en la playa.

tragediabrasil El uruguayo murió en Arraial do Cabo G1

Las autoridades manejan como una de las hipótesis que la víctima haya sufrido un infarto mientras se encontraba en el mar.

Dolor en Nacional

Con el paso de las horas se conoció que el fallecido era Juan Godoy, expresidente del fútbol sala de Nacional.

Desde la cuenta oficial de los tricolores en esa disciplina lo despidieron con un mensaje.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Juan Godoy, expresidente del futsal de Nacional, a los 41 años”, señalaron en la red social X

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CNdeFfutsal/status/2063724050153718258&partner=&hide_thread=false Lamentamos profundamente el fallecimiento de Juan Godoy, expresidente del futsal de Nacional, a los 41 años.



Hacemos llegar a su familia, amigos y de toda la institución nuestro más sentido pésame, acompañándolos en este difícil momento. pic.twitter.com/U8p3x3uF0R — Nacional Futsal (@CNdeFfutsal) June 7, 2026

“Hacemos llegar a su familia, amigos y de toda la institución nuestro más sentido pésame, acompañándolos en este difícil momento”, agregaron, con la imagen de una foto de Godoy con una copa.

La cuenta de Facebook partidaria de Nacional, Arriba Bolso, también recordó al directivo.

“QEPD JUAN. Lamentamos informar el fallecimiento de Juan Godoy, quien presidiera el Fútbol Sala de Nacional. Nuestro Pésame y un saludo a la Familia y sus amigos”.