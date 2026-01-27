Presidente de OSE asegura que se resolvieron los "problemas de olor y sabor" del agua potable en Montevideo

El presidente de OSE, Pablo Ferreri , aseguró este martes que el problema del agua con mal olor y sabor ya fue resuelto , aunque reconoció que en algunas zonas de Montevideo persiste la alteración del color , con agua que continúa saliendo turbia de la canilla .

Pese a esta situación, el jerarca remarcó que el agua “es potable” y afirmó que se espera una solución definitiva en los próximos días .

Entrevistado en el programa Arriba Gente (Canal 10), Ferreri explicó que los inconvenientes de olor, sabor y color en el agua potable que abastece a Montevideo y al área metropolitana están directamente vinculados a la escasez de lluvias registrada en los últimos meses .

AFECTACIÓN DE SUMINISTRO OSE advierte por "cambios en el sabor y el color habitual" del agua potable en Montevideo y Área Metropolitana

Según detalló, el país atravesó “una primavera seca” y un verano que, particularmente en enero, se caracterizó por un “déficit hídrico” , lo que dejó al suelo en condiciones críticas. “ El suelo está muy seco ”, afirmó, y agregó que “ las condiciones de escurrimiento del agua, al estar tan seco, son las peores de los últimos 40 años ”.

En ese contexto, explicó que las lluvias del 10 y 11 de enero fueron absorbidas casi en su totalidad por el suelo y “no escurrió” el agua hacia los cursos. Sin embargo, cuando el escurrimiento comenzó de forma más espaciada, se produjo con una mayor carga de sedimentos. “Cuando empezó a escurrir de manera espaciada en el tiempo, fue con más materia orgánica y sedimento de normal”, señaló.

“Esa materia orgánica y ese sedimento es lo que presentaba en la cuenca del Santa Lucía mayores niveles de turbiedad o de olor o de color”, agregó.

Potabilidad y zonas afectadas

Ferreri insistió en que, más allá del impacto visual en algunas zonas, el agua cumple con los estándares sanitarios. “Hemos resuelto los problemas de olor, de sabor. Queda en algunas zonas de Montevideo el problema del color. Dicho esto, y esto es lo más importante, todos los parámetros sanitarios se cumplen”, afirmó.

En ese sentido, destacó que OSE realiza controles de forma permanente. “Estamos haciendo análisis de manera periódica, más de una vez por día y todos los parámetros están dentro de la norma”, aseguró.

El presidente del ente precisó que el problema del color no se da en toda la ciudad. “Esperemos que en los próximos días podamos encontrar la solución a esto, que reitero no está siendo en todo Montevideo, es sobre todo hacia la zona del oeste, donde está la cuarta línea de bombeo”, explicó.

Sobre las acciones que se están llevando adelante, Ferreri indicó que OSE está utilizando agua de la reserva de Paso Severino, que no presenta estas alteraciones, y que además se están aplicando productos químicos en la planta de Aguas Corrientes, en Canelones, con el objetivo de resolver de forma definitiva los problemas de olor, sabor y color en el agua potable.