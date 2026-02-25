Oficinas públicas, nuevos rubros y entrega de locales vacíos: las soluciones de la IM a la crisis de los Techitos Verdes y el Mercado Cordón

La Intendencia de Montevideo (IM) definió distintas soluciones para dos ferias del barrio Cordón que afrontan problemas similares: nulas ventas y vaciamiento de locales comerciales.

Tal como informó El Observador semanas atrás, los comerciantes de los Techitos Verdes y el Mercado del Cordón reclaman que se dé ingreso a más trabajadores para ocupar los espacios vacíos, al tiempo que ven cómo los tradicionales vendedores cierran sus locales por la falta de clientes.

En el caso de la histórica feria de Fernández Crespo y 18 de Julio, la solución propuesta varía de acuerdo al interlocutor.

MERCADO CORDÓN Mercado que la IM construyó por US$2 millones tiene el 85% de los locales cerrados y sus pasillos ocupados por indigentes

FERIA EN CORDÓN La caída de los Techitos Verdes: ya "nadie" va a la feria y los comerciantes reclaman a la IM por decenas de locales cerrados

Desde el departamento de Comunicación de la comuna indicaron a El Observador que se brindará una “respuesta integral y territorialmente coherente” que “trasciende la mera ampliación de rubros” .

“La sostenibilidad del espacio requiere una transformación profunda en las estrategias de comercialización y diversificación de la oferta, superando los modelos tradicionales de venta”, indicó la IM.

Leonardo, quien preside la comisión de comerciantes, contó a El Observador que este martes se reunieron con Nicolás Echevarría, director de la Gerencia de Economía Local de la IM. La solución planteada por la IM fue más sintética -y contradictoria con la versión que detallaron desde el departamento de Comunicación-: se ampliarán los rubros de los comercios.

Por ejemplo, contó Leonardo, se habló de instalar zapaterías, barberías y tiendas de accesorios para mascotas, entre otros rubros.

Según indicó el comerciante, en este primer semestre se adjudicarán "la mayoría de los locales vacíos". Según la comuna el 67% de los locales están ocupados. Cuando El Observador recorrió el predio un jueves al mediodía, el porcentaje de locales abiertos era de 45%.

Mercado Cordón

En el caso del Mercado del Cordón, ubicado en Avenida Uruguay y Arenal Grande, la solución de la IM será destinar parte de los locales comerciales vacíos a oficinas públicas.

Según indicaron desde la comuna, en uno de los pasillos que tiene su treintena de locales cerrados “se instalará un conjunto de servicios tales como un consultorio jurídico, la Casa de las Ciudadanas (espacio de encuentro y capacitación para mujeres), un Centro de diversidad y parte de Enlace”, el cowork de la IM que tiene su sede central en Cuareim y Guatemala.

“Estas instalaciones dinamizarán el entorno, fomentando la circulación de público, factor crítico para la sostenibilidad económica del mercado”, señalaron desde la IM.

Mercado Cordón Joaquín Ormando

Julia Umpiérrez, secretaria de la comisión de comerciantes del mercado, valoró en diálogo con El Observador, las medidas que podrían atraer al público.

Sin embargo, aclaró: “Habría que empezar por llenar los locales”. Según la IM, el 40% de los 88 locales está ocupado. Sin embargo, cuando El Observador realizó la recorrida un martes al mediodía, solo el 15% estaban abiertos.

Umpiérrez, cuyo local da al pasillo central, hace tiempo que no va a trabajar por problemas con las personas que viven en situación de calle y pasan su jornada dentro o en la puerta del mercado. “Me sentía controlada”, contó.

Ahora dice que está “ansiosa esperando que llegue marzo”, cuando ella estima que iniciarán las obras, para volver al mercado. “Si empiezan las obras, con los obreros ya no vamos a estar tan solas”, celebró.