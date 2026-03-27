Tránsito vehicular en la rambla portuaria se encuentra afectado por movilizaciones sindicales
Las medidas corresponden a una concentración en protesta por el "intento de privatización del dragado" del puerto de Montevideo, según explicaron a El Observador
27 de marzo de 2026 12:07 hs
Movilizaciones del sindicato portuario
Capturas de Instagram
El tránsito en la zona de la rambla portuaria se encuentra afectado producto de las movilizaciones del sindicato portuario, según pudo constatar El Observador.
El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) divulgó en sus redes sociales varias historias con imágenes de las movilizaciones que tienen lugar sobre la Administración Nacional de Puertos (ANP).
Fuentes de Supra consultadas al respecto explicaron a El Observador que las medidas corresponden a una concentración por parte del Sindicato Único de la Administración Nacional de Puertos (Suanp) en protesta por el "intento de privatización del dragado" del puerto de Montevideo.