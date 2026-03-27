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Tránsito vehicular en la rambla portuaria se encuentra afectado por movilizaciones sindicales

Las medidas corresponden a una concentración en protesta por el "intento de privatización del dragado" del puerto de Montevideo, según explicaron a El Observador

27 de marzo de 2026 12:07 hs
Movilizaciones del sindicato portuario

Movilizaciones del sindicato portuario

Capturas de Instagram

El tránsito en la zona de la rambla portuaria se encuentra afectado producto de las movilizaciones del sindicato portuario, según pudo constatar El Observador.

El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) divulgó en sus redes sociales varias historias con imágenes de las movilizaciones que tienen lugar sobre la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Fuentes de Supra consultadas al respecto explicaron a El Observador que las medidas corresponden a una concentración por parte del Sindicato Único de la Administración Nacional de Puertos (Suanp) en protesta por el "intento de privatización del dragado" del puerto de Montevideo.

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"No es un paro, es una movilización", aclararon desde el sindicato, y explicaron que los trabajadores se encuentran sobre la zona mientras se desarrolla una reunión en la ANP.

"Dragado estatal = trabajo y soberanía" y "no a la entrega del dragado nacional" fueron algunos de los carteles que se vieron en las movilizaciones.

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Días atrás, ANP tomó la decisión de otorgar el dragado de los muelles públicos a un consorcio chino ante las permanentes roturas de las embarcaciones propias y los enfrentamientos con el sindicato.

Conocida la noticia, Suanp emitió un comunicado el viernes de la semana pasada en rechazo por la decisión.

Allí señaló que las autoridades pretendían avanzar en la ejecución de un plan heredado del gobierno anterior que implicaba la privatización de gran parte del dragado nacional.

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