Diputado del FA presentó proyecto para que médicos y especialistas recién recibidos atiendan en hospitales públicos en sus dos primeros años

El diputado del Frente Amplio (FA) Federico Preve presentó un proyecto de ley que, de aprobarse, obligaría a los médicos y especialistas recién recibidos a atender durante sus dos primeros años de egreso en hospitales público de todo el país .

Preve, médico neurólogo, plantea que los profesionales cumplan una "carga horaria semanal mínima de cuatro horas y una máxima de 16 horas, durante un período de dos años ", según el texto del proyecto al que accedió El Observador.

El objetivo es intentar dar mayor cobertura a las " necesidades asistenciales determinadas por la autoridad sanitaria competente " y "promover la equidad, calidad asistencial y el acceso universal a la atención sanitaria".

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La implementación de este proyecto alcanzaría a los "profesionales que culminen la formación de posgrado en especialidades médicas y otros profesionales de la salud que culminen la formación de grado, posgrado o especialización".

Para ellos se establece que "deberán prestar, con carácter preceptivo y transitorio, un servicio de atención médica dentro del sistema nacional integrado de salud (SNIS)".

Federico Preve El diputado del Frente Amplio Federico Preve Dante Fernández / FocoUy

Aunque en el proyecto se establece una carga horaria mínima y una máxima, la demanda horaria definitiva será determinada por la reglamentación de la ley, siempre y cuando el proyecto se apruebe.

También se tendrá en cuenta para determinar esta carga horaria la "distancia que exista entre el lugar de prestación del servicio y la capital del país".

Por otra parte, el proyecto establece que será el Ministerio de Salud Pública (MSP) el que determine las "necesidades asistenciales de cada especialidad".

Esta obligatoriedad no regirá para aquellos que ya estén recibidos con anterioridad a la promulgación de la ley, aunque sí lo será para aquellos que inicien su formación de posgrado con posterioridad.

El MSP "no registrará ni habilitará" el título para el ejercicio de la profesión para aquellos que no cumplan con lo dispuesto en el proyecto, que recién iniciará su trámite parlamentario.