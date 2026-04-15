"Para contar nuestra historia": familia de Gustavo Penadés abrió una cuenta en redes sociales y promete contar su versión del caso

Los familiares del exsenador del Partido Nacional Gustavo Penadés –imputado por varios delitos sexuales– abrieron una cuenta en redes sociales y aseguraron que contarán su versión de los hechos , al tiempo que volvieron a denunciar "irregularidades" en la investigación .

"No buscamos que este espacio sea para defenderlo, sino para que de una vez por todas se llegue a la verdad" , afirmaron desde la reciente cuenta de X (exTwitter). "Nuestro objetivo es que, lo antes posible, pueda comparecer ante el juez definitivo de la causa ", agregaron por esta vía.

La Justicia le extendió recientemente la prisión preventiva al exdirigente nacionalista por medio año más mientras avanza la investigación en la que está imputado por delitos sexuales.

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"Como familia, sentimos la necesidad de contar con un canal único donde podamos expresar por qué sostenemos que Gustavo se encuentra en un estado de indefensión ", señaló el comunicado de la familia Penadés este miércoles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/familiapenades_/status/2044480356506603614&partner=&hide_thread=false Familia Penadés pic.twitter.com/9nityZlY6O — Familia Penadés (@familiapenades_) April 15, 2026

"Ya hemos vivido la rapidez con la que fue condenado públicamente y no logramos entender por qué aquellas cuestiones que generaban dudas, evidenciaban irregularidades en el proceso o podían constituir pruebas a favor de su inocencia, fueron archivadas rápidamente o incluso no investigadas, aun cuando la evidencia era clara", denuncia la familia.

"Estamos acá para contar nuestra historia. Sabemos que muchos quizás no la comprendan, pero sentimos la necesidad de atravesar este camino hasta el final del proceso y de ahora en más, este será el canal que utilizaremos", sentenció el comunicado.

En la pasada audiencia del lunes 6 de abril la Justicia sí le otorgó arresto domiciliario nocturno al profesor de historia Sebastián Mauvezín, imputado en la misma causa por varios delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad. Antes de la audiencia, Mauvezín tomó la palabra ante los medios de comunicación para defender su inocencia y alegar que se encontraba en prisión preventiva "sin ningún tipo de justificación".