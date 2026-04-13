Suspendieron sesión de la investigadora por Cardama: blancos dicen que "falta información" del gobierno y en el FA dicen que hay "nerviosismo" en la oposición

La comisión investigadora sobre el proceso de adquisición de las patrulleras oceánicas se prepara para profundizar sobre la selección del astillero español Cardama por parte del gobierno anterior pero antes de que eso suceda ya empezaron a generarse cruces entre oficialismo y oposición.

En las primeras sesiones comparecieron distintas autoridades, políticas y militares, para hablar de los planes de compra de patrulleras por parte de las administraciones del Frente Amplio previo al 2020. Durante ese proceso, si bien hubo algún contacto puntual con Cardama y un viaje a España, el astillero vigués no estaba dentro de las empresas que se sondearon.

Incluso, los avances para comprar patrulleras fueron pocos porque los distintos ministros de Defensa se encontraron con el mismo impedimento: falta de presupuesto. Para la oposición esa falta de recursos en realidad tiene que ver con la falta de voluntad política de realmente concretar la compra de las patrullas.

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Concluido ese capítulo, la comisión se prepara ahora para ingresar en el proceso que derivó en la compra directa a Cardama durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. El Frente Amplio pretendía que este lunes compareciera Jorge Wilson, comandante en jefe de la Armada cuando se concretó la compra.

Sin embargo, a iniciativa del Partido Nacional se suspendió la sesión de este lunes porque los blancos entienden que falta información que el gobierno aun no envió.

“Para nosotros falta información para poder meternos en la etapa siguiente que es a partir de 2020”, dijo el diputado blanco Pablo Abdala a El Observador. Uno de los puntos clave para la oposición es acceder a todos los intercambios entre el Ministerio de Defensa y Cardama durante la etapa de construcción y también vinculados a la rescisión del contrato.

Sin embargo, para el Frente Amplio la información disponible es suficiente para empezar a abordar el proceso de selección del astillero. “La información que falta está vinculada a la rescisión del contrato. Desde la bancada del Frente Amplio entendemos que la información para convocar a Wilson está”, dijo el senador Nicolás Viera a El Observador.

Incluso, desde el FA ven esta decisión de aplazar como una maniobra para dilatar el trabajo de la comisión y evitar entrar en el asunto que consideran más importante. Para el senador Eduardo Brenta, incluso, esto muestra “el nerviosismo” que tiene la oposición para abordar este tema.

La solicitud de no convocar a una sesión para este lunes fue del presidente de la comisión, el nacionalista José Luis Falero, y el Frente Amplio accedió pero planteó que el próximo lunes comparezca Wilson.

“Vemos que hay mucho nerviosismo aparentemente. Concedimos el planteo del Partido Nacional pero el lunes que viene empezamos con Wilson. El elemento central aquí es el proceso de Cardama”, dijo Brenta.

Consultado sobre por qué habría “nerviosismo” en la oposición, Brenta apuntó contra los argumentos para no convocar a la sesión. “Aducen preocupación por la falta de información. Ya llegó todo lo de Presidencia y casi todo lo del Ministerio de Defensa Nacional. No hay ninguna urgencia ni ningún motivo para estar preocupados”, dijo en rueda de prensa.

Lo que quedó

La ministra de Defensa Sandra Lazo informó el viernes que la empresa española solicitó al gobierno uruguayo que retire de su astillero lo que hasta ahora fue construido. Por contrato todos los avances le corresponden al gobierno nacional.

En ese marco, Lazo informó que el gobierno está evaluando cuáles son las posibilidades para sacar ese material del astillero.

“No hay almuerzo gratis. Cardama intima al estado uruguayo a retirar lo que está construido de las patrullas. La ministra no sabe qué hacer (dónde lo va a poner y, menos, cuánto nos va a salir). Los coletazos de la irresponsabilidad del gobierno. Rescindió ligeramente un contrato que debió conservar y hacer cumplir. A través de una resolución de rescisión frágil y plagada de nulidad”, escribió Abdala en sus redes sociales.