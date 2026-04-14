VTV reclamó una deuda de 2 millones de pesos a Jorge Baillo y el conductor apuntó a Paco Casal: "Me fallaste como amigo"

El final de la relación de más de 25 años entre el comunicador Jorge Baillo y VTV no está teniendo el mejor de los finales. Ahora, las partes entraron en un pleito judicial: el conductor de Rumbo a la cancha fue intimado por la empresa del canal por una deuda vinculada a ese programa.

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Baillo cerró su etapa en el canal de cable tras el final de su temporada 2025, y pasó a emitir su "boliche" en la pantalla del canal de streaming Undertake Media, en donde se emite en vivo por Youtube y por Cardinal TV. Fue allí donde el histórico conductor hizo pública la situación y pronunció un duro editorial en el que se dirigió directamente al propietario de Tenfield y VTV, Paco Casal.

“Fallaste, me fallaste como amigo. No me fallaste por esto que me mandaste diciendo que tengo tres días para poder pagar algo que, si no lo hice, fue porque vos y los demás jamás me dieron una reunión desde hace dos años”, empezó.

Según informó TV Show, el reclamo de VTV a Baillo ronda los 2 millones de pesos —aproximadamente 50 mil dólares—, aunque asegura que Baillo realizó cancelaciones parciales que bajarían ese monto. Rumbo a la cancha era una coproducción en la que Baillo arrendaba mensualmente el espacio y vendía publicidad, algo que se resintió en los últimos dos años y generó problemas de liquidez para el conductor, que no pudo afrontar los gastos.