"El cuerpo me gritó": la confesión de Manuela Da Silveira sobre el problema de salud que tuvo antes de ser madre

A los 44 años, la comunicadora, actriz y humorista Manuela Da Silveira atraviesa una etapa marcada por transformaciones. En una entrevista concedida a la periodista Ana Matyszczyk para el ciclo de streaming Charlas FIX , Da Silveira repasó los acontecimientos que significaron un punto de inflexión en su vida durante los últimos años: sus problemas de salud, el camino hacia la maternidad y el fallecimiento de sus padres.

Ante la consulta de Matyszczyk sobre si existe una "Manu antes de los 40 y otra después", la comunicadora respondió afirmativamente y detalló cómo una serie de episodios la obligaron a replantearse sus prioridades, sus expectativas y su forma de habitar la vida.

Uno de los momentos centrales de este proceso fue el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico (SOP). Inicialmente, Da Silveira experimentó síntomas que fueron atribuidos al estrés y la ansiedad, tales como inflamaciones, problemas de voz y alteraciones metabólicas vinculadas a la insulina, llegando a registrar valores cercanos a cuadros prediabéticos.

Nadie lo pidió, pero volvió Scary Movie: ¿hay lugar para su humor escatológico y pasado de rosca en el 2026?

Los secretos de los trajes de Gabriela Hearst que la selección llevará al Mundial 2026: "Queríamos que tuvieran la fuerza adentro, eso es muy de Uruguay"

"El cuerpo me gritó", resumió la actriz sobre aquel momento. La situación la asustó y la impulsó a revisar sus hábitos, iniciando un recorrido de autoconocimiento que incluyó la práctica de yoga, cambios en su alimentación y la búsqueda de herramientas complementarias para comprender lo que le estaba ocurriendo y gestionar el estrés.

El seguimiento médico por el funcionamiento de sus ovarios tuvo un impacto directo en sus decisiones sobre la maternidad. A los 36 años, Da Silveira optó por congelar óvulos. "Me ayudó mucho ver cómo respondía mi cuerpo y conocer mi reserva ovárica", recordó en la entrevista.

Tiempo después, ya en pareja, comenzó la búsqueda de un hijo. El proceso incluyó primero tratamientos de baja complejidad y, posteriormente, cuatro intentos de fertilización. Sobre la decisión de hacer pública su experiencia, explicó que lo hizo con la intención de ayudar a otras mujeres que atraviesan situaciones similares, ya que a ella misma le resultó valioso escuchar otros testimonios cuando transitaba ese camino. "No me gusta hablar de tiempos porque cada historia es distinta", aclaró.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FIX Entertainment (@somosfix)

La despedida de Jorge "Toto" Da Silveira

La llegada de su primer hijo, Matías, coincidió con el avance de la enfermedad oncológica de su padre, el periodista deportivo Jorge "Toto" Da Silveira, quien falleció en julio de 2023.

Durante la charla, la comunicadora recordó que su padre acompañó de cerca los tratamientos de fertilidad y aguardó con ilusión la llegada de su nieto. "Tenía una sabiduría que me excede", expresó al referirse a los meses en los que convivieron la expectativa por el nacimiento y el deterioro de la salud del periodista.

Entre los recuerdos más emotivos de esa etapa, Da Silveira compartió una de las últimas conversaciones que mantuvo con él. En uno de sus momentos finales de lucidez, su padre le dijo: "Hiciste todo bien".

Asimismo, destacó una última enseñanza que le dejó en el tramo final de su vida. "Me dejó el tremendo regalo de desarmar la rigidez", reflexionó.