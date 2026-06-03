El Mundial 2026 según la televisión uruguaya: así será la cobertura de cada uno de los canales abiertos para el torneo

En una semana la pelota empezará a rodar en las canchas de Estados Unidos, México y Canadá. El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y los canales de la televisión uruguaya cierran los detalles de sus respectivas coberturas, hacen incorporaciones de último momento y mandan a sus enviados a Playa del Carmen, donde Uruguay tendrá su concentración, y a Miami, donde jugará sus dos primeros partidos.

Mientras que los espectadores que busquen darse la panzada los 104 encuentros de este Mundial tendrán que acudir al cable o a las plataformas de streaming de esas empresas, a la vez que habrá otras opciones que transmitirán el torneo de forma parcial, esta Copa del Mundo plantea un escenario particular en la televisión abierta, y diferente a lo que venía sucediendo en los torneos anteriores.

Por primera vez será Canal 5 quien transmita en exclusiva parte del torneo (32 partidos), luego de años en los que eran los canales privados los que tenían los derechos. El canal público, que trabajará en coproducción con la plataforma de streaming Antel TV, instalará un centro de producción y transmisión en el LATU, desde donde se harán las coberturas de los partidos y toda la programación mundialista, según contó a El Observador la directora del canal, Érika Hoffmann.

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Los relatos de los partidos en Canal 5 estarán a cargo de Santiago Castro , en tanto que los comentarios correrán por cuenta de Mario Bardanca y José Carlos Álvarez de Ron.

El equipo mundialista se completa con los periodistas Martín Franco, Nicolás Pérez, Camila Antognazza, Sofía Umbre, Jorge Señorans, Jorge Parietti, Diego Domínguez, Gonzalo Delgado y Santiago Díaz.

Además de los partidos (con sus respectivas previas y análisis posterior), el canal tendrá un programa especial de Deportes 5, y al final de cada jornada habrá un repaso de lo ocurrido en el día y un resumen de goles.

Cómo será la cobertura del Mundial 2026 de Canal 12

El primero de los tres canales privados en anunciar su plan de cobertura mundialista fue Teledoce. La cobertura estrictamente deportiva estará a cargo de Alberto Kesman, Federico Buysan, Rodrigo Romano, Gonzalo Ronchi, Diego Muñoz, Nadia Fumeiro, Gerardo Pelusso, Leonardo Díaz y Diego Jokas.

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Estos últimos cuatro estarán en Montevideo, mientras que el resto del grupo viajará a Norteamérica. Ronchi será el encargado del seguimiento directo a la selección uruguaya tanto en la concentración de Playa del Carmen como en las sedes donde juegue (en principio Miami y Guadalajara, en caso de clasificar a las rondas eliminatorias dependerá de su posición final en el grupo).

Este plantel será el que conduzca y participe de El diario de la Copa, que tendrá dos ediciones diarias. Al final de la edición central del noticiero Telemundo habrá un programa de debate mundialista, mientras que a la medianoche habrá un resumen de la jornada con la actualidad de la Celeste y los goles del día.

Además, si bien no tendrá los partidos completos, en cuanto termine cada uno de los encuentros el canal podrá emitir goles y jugadas importantes.

La cobertura mundialista se desarrollará también en la programación habitual del canal, en programas como Desayunos informales, Puesta a Punto y Polideportivo, además de en los noticieros.

Por fuera de lo que ocurra en las canchas, el canal también tendrá en su grilla La otra cara del Mundial, enfocado en notas de color y el costado más festivo del torneo, con Lucía Rodríguez y Gonzalo Cammarota (incorporación del canal para esta instancia) como conductores. Irá de lunes a viernes por la noche, en vivo, y se estrena el próximo lunes 8.

Gonzalo Cammarota. Joaquín Ormando

Además, está en el aire el clásico La antesala del Mundial, en esta instancia conducido por Alejandro Figueredo. El periodista radicado en Miami es el anfitrión de este especial en dos partes (la primera ya emitida, la segunda se verá este sábado a las 20.30), con los preparativos de los países anfitriones, recorridas por los estadios y ciudades donde jugará Uruguay, y conversaciones con fanáticos y figuras uruguayas radicadas en los países donde se disputará la Copa.

Humor, entretenimiento y la intimidad del plantel: la cobertura de Canal 10

A lo largo de los últimos días, Canal 10 ha confirmado la propuesta de programas y cobertura para la Copa del Mundo.

Por el lado estrictamente futbolístico, el foco de la cobertura estará en Martín Charquero (que viaja al Mundial) y Roberto Moar desde Montevideo.

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En el noticiero Subrayado y en Punto Penal los domingos serán los encargados de la faceta deportiva del torneo, con el lógico énfasis en los partidos y el trabajo diario de la selección uruguaya.

Entre los “viajeros” al torneo está Rafa Cotelo, que viene de conducir una nueva temporada de Por la camiseta, el ciclo de entrevistas con los jugadores de la selección. Su cercanía y vínculo con el plantel uruguayo serán la carta principal de su trabajo para la Copa, en su seguimiento del equipo.

El humorista Julio “Shulay” Cabrera también será parte de la cobertura como movilero del magazine La mañana en casa, además de ser la cara del canal en su cobertura de redes sociales.

Por otro lado, el canal anunció el estreno del ciclo Nunca favoritos, que tendrá a Daro Kneubuhler y al personaje de Gastón Carbajal, Waldemar, como conductores. La dupla de Polémica en el Bar viajará a la copa para este ciclo que plantea una combinación de humor, entrevistas e historias insólitas.

Con el regreso de un histórico, así será el Mundial en Canal 4

Este lunes volvió a la pantalla del Canal 4 Javier Máximo Goñi, que dejó esa señal hace ya 20 años. Goñi, que en esa pantalla estuvo al frente del histórico programa Gol a gol, volvió como parte del equipo mundialista, y será parte del equipo deportivo de los noticieros de Monte Carlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/javiermaximo56/status/2061772459422929053?s=20&partner=&hide_thread=false Un día especial. Casi impensado Pero se concretó por un ciclo mundialista. Gracias @ERivas4 por representar a muchos amigos y espero también por varios televidentes. Agradecido por invitación y recibimiento . https://t.co/4psRVIFDNL — Javier Máximo Goñi (@javiermaximo56) June 2, 2026

La cobertura se completará con el trabajo de los periodistas deportivos de la casa, que viajarán al Mundial: se trata de Lali Sonsol, Eduardo Rivas y Sergio Gorzy.

Este último, además, estará al frente de su ya clásico programa Cámara celeste, en el que contará los entretelones del torneo, además del seguimiento a la selección uruguaya en sus entrenamientos y partidos.