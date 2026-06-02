La directora de Canal 5 detalló cómo será la cobertura mundialista y la decisión de incorporar mediciones de rating

A partir de la semana que viene, Canal 5 transmitirá por primera vez de forma exclusiva el Mundial 2026 en televisión abierta. A diferencia de Copas del Mundo anteriores, donde la emisión del torneo sucedía en canales privados, esta vez será el canal público el que lo haga, en una coproducción con la plataforma de streaming Antel TV.

En marzo de este año, junto al anuncio de las transmisiones, se reveló que se trata de una producción que tendrá un costo total de 4 millones de dólares . Eso la convierte en una de las principales apuestas económicas y de programación para la señal estatal. Por ese motivo, la administración de los Medios Públicos tomó una serie de decisiones vinculadas a medir el impacto y la recepción de la cobertura mundialista.

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) encargó una encuesta a la Usina de Percepción Ciudadana que señaló que ocho de cada diez encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo con que la señal transmita 32 partidos del Mundial. La encuesta determinó además un porcentaje de aprobación mayoritario en todos los segmentos de edad.

Incluso la aprobación atraviesa el espectro político: mientras que un 80% de votantes del Frente Amplio se mostraron “muy de acuerdo” y un 12% “de acuerdo”, en el caso de votantes de la Coalición republicana hay también un saldo positivo, con un 47% “muy de acuerdo” y un 23% “de acuerdo”.

Érika Hoffmann, presidenta de los medios públicos y directora de Canal 5, señaló a El Observador que es la primera vez que se encarga una medición de este tipo “porque el Mundial es lo más grande y lo que también tiene mayor responsabilidad de compromiso presupuestario, entonces era muy importante tener una medición”.

“Es clave saber si lo que nosotros creemos que es importante tiene un anclaje en la población y es muy relevante que la aprobación atraviese todo el espectro ideológico y en materia de edades también, teniendo en cuenta el tipo de consumos que hace cada una de las generaciones”, agregó Hoffmann.

Hablando de mediciones, Canal 5 tendrá también desde este mes mediciones de audiencia, a cargo de la empresa Ibope, que vuelve a monitorear a la señal pública luego de algunos años. Sobre esa novedad y sobre la cobertura mundialista, Hoffmann conversó con El Observador. A continuación, un resumen de la charla.

En una entrevista en 2025 comentabas que las mediciones de audiencia eran algo que les interesaba recuperar. ¿El Mundial fue la excusa ideal para incorporarlas?

Las mediciones son parte de la exigencia que tiene el compromiso con la transmisión de un Mundial. Hay una coincidencia de sentido entre la responsabilidad y la casi que obligación que tenemos por contrato, porque también la venta de publicidad requiere un monitoreo y una evaluación de impacto, entonces eso se los debemos a todos los que están confiando en esta transmisión del Mundial. Y nos sirve que coincida justamente en este periodo una medición que luego se extienda un poco más, porque tener el Mundial tiene una mirada de política pública, de accesibilidad a todo el mundo, y tiene una mirada estratégica de posicionamiento de audiencia para los medios públicos. Es como una gran campaña llamadora de atención que aspiramos que nos deje algo de audiencia. No toda la audiencia que va a mirar los partidos después se va a quedar, pero aspiramos a que algunos luego se queden para elegir alguno de los programas que tenemos en pantalla.

¿Y cómo es el plan para después del Mundial con respecto a las mediciones?

Seguramente después vamos a tener elementos para seguir midiendo y tener una política de programación y también de venta de publicidad con la que también estamos comprometidos. Hay un compromiso de generar algo de presupuesto propio que pueda financiar contenido, programas especiales o programaciones que no necesariamente sean las regulares y para eso necesariamente hay que tener una medición. Y por otra parte, es verdad que no nos mueve el rating, pero es de responsabilidad de gestión también saber quién está del otro lado.

¿Hasta ahora se manejaban con mediciones puntuales para eventos especiales?

Tuvimos mediciones de las elecciones departamentales de 2025, de partidos de Uruguay, de algunos eventos especiales que hicimos. Ahí logramos tener datos que nos mostraban que ahí había un camino donde teníamos contacto con la audiencia. También la medición de la programación especial que hubo en torno a la muerte del presidente José Mujica, tuvimos ahí picos de rating en programación especial de documentales, en el momento cuando se dan los datos de las elecciones. Hubo momentos de 7, 8 puntos de rating, cuando pasamos algunos de los documentales de Mujica estuvimos en el entorno de los 9, 10 puntos, y después tuvimos el récord de rating de la televisión abierta que fue el partido Uruguay -Perú, donde tuvimos 16 puntos de rating en 2025 y este año pasamos los dos partidos amistosos de la selección en marzo, y el partido Uruguay -Inglaterra marcó 22 puntos. Ahí hay una confirmación de que los grandes eventos colectivos tienen un punto de contacto con la televisión abierta.

Los grandes eventos deportivos, así como los grandes eventos musicales, culturales, tienen esa capacidad de convocar a la gente en los consumos tradicionales de televisión en vivo, aunque lo vean en un dispositivo que no sea una televisión. Y que Uruguay-Inglaterra, aún siendo un amistoso, haya tenido la audiencia que tuvo, fue una confirmación de que hay que ir por ahí. Es uno de los caminos que hemos decidido seguir, cuando hay Carnaval, espectáculos en el interior, cosas que hacen la diferencia ver en vivo, la audiencia responde.

El equipo de Canal 5 para las transmisiones del Mundial El equipo de Canal 5 para las transmisiones del Mundial Medios públicos

¿Hay una estrategia en cuanto a contenidos deportivos futuros? ¿Se puede pensar por ejemplo en Canal 5 transmitiendo Eliminatorias o más partidos de la selección?

Nosotros el año pasado participamos de la transmisión del Panamericano de Hockey, que fue en Uruguay, y vamos a transmitir ahora los Juegos Panamericanos que son en Argentina. La idea es que el deporte tenga una presencia muy importante en la programación de los medios públicos, entendiendo el deporte desde dos lugares, desde la construcción de identidad y también como un factor de inspiración de por dónde puede venir el desarrollo humano, entonces apostamos a eso. Transmitimos la Vuelta Ciclista en Semana de Turismo, esos eventos que tengan que ver con la identidad nacional, con la cultura y con el desarrollo de determinados valores, a nosotros nos interesan, vamos a seguir por ese camino. Vamos a tener los Juegos Olímpicos en 2028, y tenemos un acuerdo para ir transmitiendo todo lo que podamos en materia deportiva.

Hay también una marca de ir por los nichos de público, no todo tiene que ser masivo. El Mundial es el evento masivo por excelencia en Uruguay, porque tiene además un componente identitario y cultural, pero después están los amantes del ciclismo, del hockey, del handball, del atletismo, y lo que queremos es que todos puedan sentirse representados en la pantalla de alguna manera, siempre que podamos ir sumando colectivos.

En cuanto a competencias como las Eliminatorias, depende mucho, no jugamos solos nosotros, dependen muchos actores, de cómo se da el ecosistema. En este caso, pudimos tener el Mundial y creo que aprovechamos una buena oportunidad y la estamos ejecutando con mucha responsabilidad y tenemos mucha ilusión y mucho nerviosismo por lo que se viene en los próximos dos meses. A partir de ahí, con este mismo concepto y con esta misma aspiración, todo lo que se pueda, vamos a tratar de hacerlo.

¿Cómo va a ser la programación mundialista, más allá de los partidos que van a transmitir?

Va a haber una programación mundial muy completa y tratando de que sea 360º. Nosotros tenemos un programa deportivo hoy al aire que se va a mantener y después vamos a tener Deportes 5 Mundial, y cada partido va a tener su previa y su posterior. En el caso de los partidos de Uruguay las previas y postpartido van a ser más extensos. Al finalizar el día, vamos a tener un resumen de la jornada y también va a haber resumen de goles. La semana que viene vamos a dar un detalle específico de todos los horarios.

En la presentación de la cobertura mundialista en marzo contaron que las transmisiones no serán desde los estudios de Canal 5, ¿qué detalles tendrá ese espacio?

Estamos instalando un estudio especialmente equipado para el Mundial. Estamos aprovechando el maravilloso estudio que hay en el LATU, que tienen Dinatel y Antel TV, y entre Canal 5, Dinatel y Antel TV estamos trabajando en conjunto, ese estudio va a quedar inaugurado la semana que viene, y desde ahí el Mundial y todos los programas se van a transmitir y hacer desde ahí. Tenemos un acuerdo muy importante de trabajo con Antel y ellos van a tener también resúmenes de goles, y todo va a quedar en Antel TV.