¿Maxi de la Cruz y Mario Pergolini juntos en la televisión argentina? Lo que se sabe hasta el momento

El nombre del conductor y humorista uruguayo Maxi de la Cruz quedó, en los últimos días, vinculado al de Mario Pergolini y su actual ciclo televisivo Otro día perdido, que se emite en El Trece.

Según informaron en Intrusos, De la Cruz es el principal candidato para incorporarse al programa argentino en reemplazo de Agustín "Rada" Aristarán, quien debe ausentarse temporalmente debido a sus compromisos teatrales.

El recambio en el panel del ciclo emitido por El Trece surge a raíz de la intensa carga horaria que enfrenta Aristarán. El comediante y mago se encuentra en la etapa final de ensayos para protagonizar la obra Charlie y la fábrica de chocolate.

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Según informó el periodista Adrián Pallares en el programa Intrusos (América TV), esta situación obligó a la producción a modificar su esquema de trabajo. "Rada está en los últimos ensayos de Charlie y la fábrica de chocolates y están ensayando con cuatro elenco de chicos, lo cual es mucho. Así que tomó varios días para poder ensayar, así que reacomodaron", explicó Pallares.

Ante la inminente ausencia, la producción de Otro Día Perdido apuntó al talento uruguayo para cubrir el puesto. La primicia fue revelada al aire por el periodista Daniel Ambrosino, quien anunció: "Hay un nombre para reemplazar a Rada: Maxi de la Cruz".

El conductor uruguayo Rodrigo Lussich respaldó la elección de su compatriota. "Excelente, uruguayo. Maxi es un excelente profesional. Un gran cómico. Es conductor número uno de la televisión uruguaya", destacó.

Durante el debate televisivo, se planteó la interrogante sobre el nivel de conocimiento que el público masivo argentino de televisión abierta tiene sobre De la Cruz, a pesar de su extensa trayectoria teatral en la vecina orilla. Ante esto, Pallares intervino para zanjar las dudas, trazando un paralelismo con el actual panelista del ciclo: "A Rada tampoco se lo conocía tanto en su momento".