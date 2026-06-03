Nadie lo pidió, pero volvió Scary Movie: ¿hay lugar para su humor escatológico y pasado de rosca en el 2026?

Es 2026 y a partir del jueves hay una nueva película de Scary Movie en el cine. Parece un oxímoron. ¿Lo es? La comedia de terror, la sexta de una franquicia que vio la luz en el 2000 y que tuvo varias películas derivadas más, quiere demostrar que su tono escatológico e irreverente sigue vivo, y en ese sentido resulta algo extraño pensar en que hay lugar para ella en el ecosistema actual. En una industria cinematográfica donde la corrección política abunda, la sensibilidad está a flor de piel y la indignación colectiva es inflamable, ¿cómo se recibe una producción que parece salida de otra época? En principio, con estupor.

En los últimos meses su trailer ha circulado como previa de cuanta película de terror se estrenó en el cine. Tiene sentido que allí esté buscando a su público cautivo: el buen fan de terror sabe reírse de su género predilecto y lo hace cada vez que puede. Ahora, ¿Scary Movie sabe reírse también?

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La primera entrega, estrenada en el 2000, fue un fenómeno de la era del cable, pero antes pasó con éxito por el cine. Se estrenó el 7 de julio de ese primer año del siglo XXI y fue extremadamente rentable: costó apenas 19 millones de dólares y recaudó 278 millones a nivel mundial . Rompió el récord del estreno más taquillero para una película con clasificación R (para mayores de 17 años) en Estados Unidos en su primer fin de semana, y consagró a los hermanos Wayans (Keenen Ivory, Marlon y Shawn) como un trío cómico icónico. Los tres venían del mundo de los sketches y las parodias, y todo su conocimiento del asunto redundó en una película que, curiosamente, terminó teniendo el título original que iba a tener la película que parodió por excelencia.

¿Por qué funcionó tanto? En esos años el género del terror gozaba de una revitalización a partir de neoslashers que traían aire fresco, entre ellos Scream y Sé lo que hiciste el verano pasado, dos películas que se convirtieron en el centro de las parodias de Scary Movie. De hecho, la versión fumeta de Ghostface que llama por teléfono y grita wazzuuuuuuuuuup! fue tan icónica que sigue presente en la película que, en 48 horas, llegará a buena parte de las salas del mundo. El giro metatextual fue implacable: el humor de Scary Movie pautó buena parte del ritmo de la cultura pop estadounidense en los primeros años de los 2000, que quedaron tamizados por la irreverencia, los chistes subidos de tono, las continuas referencias al sexo o directamente al porno, a la escatología, las drogas, las canciones más pavotas de Eminem y asociado a la programación de una señal icónica de la época: MTV.

Embed - Scary Movie: Wazzup! (HD CLIP)

El humor de Scary Movie se resintió rápido. Por no decir: se desintegró. Pero se hicieron cuatro películas más (la segunda también fue exitosa) y generó una ristra de películas similares en su propuesta, pero parodiando a otros géneros: Epic Movie, Disaster Movie, Date Movie y así por unas cuantas más. Todas son espantosas e inmirables. Todas tapizaban los videoclubes de los 2000. Todas fueron fracasos demenciales.

De hecho, ahí está una de las preguntas que rodean a la franquicia: ¿cuánta tela puede cortar una parodia como la de los hermanos Wayans? La primera Scary Movie resultó ser un chiste efectivo y económicamente redituable. Con el paso de los años (y con la salida de los Wayans en la segunda entrega, cuando los hermanos Bob y Harvey Weinstein se apropiaron de su historia y prácticamente los echaron), todo se fue por el caño: cualquier atisbo de mínima calidad, la gracia, el timing, el humor, la taquilla.

Los años pasaron, el humor cambió y Scary Movie parecía (bien) enterrada. De hecho, los propios Wayans habían desviado su camino hacia otras comedias de corte similar, pero bajo sus propias convicciones, como la recordada ¿Y dónde están las rubias? (2004).

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Pero, cual zombi cocainómano, recuperaron su título, le pegaron una patada a la tapa del cajón y volvieron pasados de rosca. Una última vez.

La sexta es la vencida

Aunque no lo parezca, las razones por las que una nueva película de Scary Movie vio la luz son relativamente sensatas.

La primera es que en los últimos años la solemnidad bañó al cine de terror a niveles extenuantes. El género siempre fue un campo de experimentación y la comedia muchas veces jugó un papel importante en algunas de las películas más importantes de este tipo, pero el llamado terror elevado echó por tierra esa concepción y hoy en las salas predomina una mirada más artística y fina del género. Esto no es necesariamente negativo: esa mirada ha dado grandes películas (Hereditary, Get Out, It follows, The Witch o Relic, y podemos seguir), pero la fatiga existe. Y hoy, cuando una película de terror no está vinculada a un trauma familiar o cuando un monstruo no es la representación metafórica de la psique del protagonista, casi respiramos de alivio. A veces necesitamos que un fantasma sea un fantasma y se acabó.

De hecho, buena parte de ese terror "elevado" es el que Scary Movie 6 parodia: en el trailer hay referencias a Pecadores, La hora de la desaparición, La sustancia, Longlegs, Huye y varias más.

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Tiene sentido, entonces, que esa fatiga le haya abierto la puerta a estupideces sin sentido como las películas del payaso Terrifier, un éxito extraño y abrumador. Y por eso, también, se abrió un espacio para Scary Movie.

Esto dijo, por ejemplo, Marlon Wayans sobre el tema en entrevista con la revista GQ a principios de 2026: “Somos un placer culposo. A la gente le gusta nuestro estilo de humor. A la gente le gusta reír. Sacamos al quinceañero que llevan dentro los de 45 años. Está bien reírse de un chiste de pedos. Está bien reírse de un tipo con una mano pequeña. Está bien reírse de estas situaciones en las que la gente se queda como: oh, ¿debería reírme de eso?. Claro que deberías. Es divertido. Y somos ofensores equitativos; le pegamos a todos por igual. Cuando hacemos una película como ¿Y dónde están las rubias?, tenemos al chico negro persiguiendo a la chica blanca. Eso ha sido algo pesado dentro de nuestra comunidad. Nuestro estilo de humor no es violento. Hacemos cosas violentas, pero no somos violentos. Somos los Looney Tunes. Así es como hacemos las cosas. Siempre lo hemos hecho. Ese es nuestro humor. No es para atacar. No es para herir. No es para romper. Es solo para hacerte reír. Y creo que la película más difícil de escribir es una parodia. La gente cree que la comedia es fácil. Inténtalo, hermano.”

Por otro lado, esta nueva entrega de la saga se suma a un fenómeno casi pandémico en este tiempo: la nostalgia. El terror no escapa ese tópico y todo ha vuelto regurgitado desde el gaze de hoy: Scream, Halloween, Evil Dead y hasta Destino final. Scary Movie vuelve apelando a esa consigna, ya que volvieron los Wayans, volvieron las protagonistas Anna Faris y Regina Hall 26 años después de la primera película.

Quizás, también, la era del meme y el recorte de redes haya sido lo que, finalmente, trajo de nuevo esta franquicia a la vida. ¿Qué sucederá en TikTok cuando Scary Movie 6 empiece a aterrizar en las plataformas? ¿De qué manera el consumo segmentado de hoy se ajusta a una película que, ya en los 2000, se pensaba a partir de la fragmentación narrativa? Y sobre todo, ¿cómo se recibirá este tipo de humor desbocado e incorrecto en generaciones acostumbradas a avanzar con mayor cuidado sobre temas como la salud mental, la sexualidad y la diversidad? Quizás la fatiga también haya alcanzado a ese espectro y esta apuesta resulte un nuevo éxito, como pasó en el 2000. O tal vez Scary Movie 6 termine desubicada y fuera de contexto en un mundo que ya no tiene lugar para ella. Y ponga, así, el último y definitivo clavo en su maloliente y resbaloso ataúd.