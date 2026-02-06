Se muda el boliche: Rumbo a la cancha dejó de salir en VTV y ya anunció cual será su nuevo canal

Tras una etapa de 25 años en VTV, el programa de deporte, Carnaval y música Rumbo a la cancha , que desde su inicio conduce el periodista Jorge Baillo , se muda de canal. El programa cerró su etapa en el canal de cable tras el final de su temporada 2025, y ahora prepara su paso a una nueva señal de streaming y cable.

El programa de Baillo mantendrá sus emisiones los sábados y domingos como hasta ahora , solo que en lugar de emitirse por VTV, "el boliche" se mudó al canal Undertake media , donde será emitido en vivo por YouTube, así como en los cables del interior a través del canal Cardinal TV.

La información fue confirmada a El Observador desde Undertake, y agregaron que el programa se hará en los estudios del canal donde se producen los demás programas del proyecto, aunque con algunos cambios en la escenografía habitual para acoplar algo del espíritu de Rumbo a la cancha.

A diferencia de lo que sucedía en VTV, donde se grababan las dos emisiones de cada fin de semana durante las mañanas de los sábados, las dos ediciones semanales de Rumbo a la cancha serán en vivo, de 13 a 15 horas , y servirán como previa para las transmisiones del fútbol uruguayo que el canal de streaming agregó para este 2026, con los relatos de Eduardo Regueira.

Rumbo a la cancha fue uno de los primeros programas de VTV en el comienzo de sus emisiones, y se había convertido en un clásico de su programación de fin de semana. Con Baillo acompañado por figuras del Carnaval que ejercían como acompañamiento humorístico (Claudio Rojo en los primeros años, Water "Cucuzú" Brilka luego de su salida y hasta ahora), más la presencia de periodistas invitados y entrevistados, el ciclo tenía como eje conversaciones sobre Carnaval, música, deporte y actualidad.

Según publicó El País, Baillo decidió alejarse de VTV luego de que tras el final de la temporada 2025 de su programa (que se trataba de un espacio contratado desde su inicio) no tuviera contacto con el canal para renegociar su continuidad y su futuro en la pantalla. Luego de que VTV reemplazara el espacio en la grilla con otro programa, Baillo decidió cerrar su etapa en el canal de Tenfield. “No me quiero ir, pero me están dando a entender que ya no me quieren”, dijo Baillo a ese medio.

La etapa de Rumbo a la cancha en Undertake Media comenzará este sábado 14 de febrero.