Murió el actor Juan Jones, referente de la Comedia Nacional y el teatro uruguayo, a los 98 años

El actor Juan Jones, referente del teatro uruguayo y miembro de la Comedia Nacional durante dos décadas, murió este jueves a los 98 años. Jones, que estaba retirado de los escenarios desde 2022, fue una figura central de las artes escénicas pero también trabajó en radio y televisión, además de desempeñarse como docente.

La noticia de su muerte fue anunciada por la Comedia Nacional, que destacó a Jones como un "querido actor y referente histórico de la Comedia Nacional, cuya trayectoria y compromiso marcaron profundamente a nuestra institución y al teatro uruguayo".

Jones se integró a la compañía teatral montevideana en 1951, como uno de los dos primeros becarios de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD) junto a su colega Estela Medina. Jones, además, fue uno de los estudiantes de la primera generación de actores formados en la EMAD, a la que ingresó en 1949. También se formó como actor en Italia.

En 1953 pasó a ser un miembro estable de la Comedia Nacional, con la que hizo obras como Tartufo, de Moliere; Otelo, de William Shakespeare, y Edipo Rey, entre otras.

Jones, tío del también actor Roberto Jones, fue parte de la Comedia Nacional hasta 1970, y también colaboró con compañías como el Teatro de la Ciudad de Montevideo que dirigían Taco Larreta, China Zorrilla y Enrique Guarnero.

Además, fundó la compañía de teatro independiente El grupo de los cinco, trabajó en talleres de teatro en la Cárcel de Punta Carretas y fue parte del elenco de radioteatros y ficciones en la incipiente televisión uruguaya de la década de 1960.

Recibió múltiples galardones, como Premios Florencio, el Morosoli y el premio Ariel por su trabajo en televisión. En 2022 se retiró de los escenarios con un espectáculo de despedida en el Teatro Solís.

El velatorio de Jones se realizará este viernes 6 de febrero, de 10 a 12 horas, en Martinelli.