Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
nubes dispersas
Sábado:
Mín  18°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / TEATRO

Murió el actor Juan Jones, referente de la Comedia Nacional y el teatro uruguayo, a los 98 años

El actor Juan Jones murió este jueves, fue uno de los primeros actores egresados de la EMAD e integrante de la Comedia Nacional durante dos décadas

6 de febrero 2026 - 8:54hs
Juan Jones

Juan Jones

El actor Juan Jones, referente del teatro uruguayo y miembro de la Comedia Nacional durante dos décadas, murió este jueves a los 98 años. Jones, que estaba retirado de los escenarios desde 2022, fue una figura central de las artes escénicas pero también trabajó en radio y televisión, además de desempeñarse como docente.

La noticia de su muerte fue anunciada por la Comedia Nacional, que destacó a Jones como un "querido actor y referente histórico de la Comedia Nacional, cuya trayectoria y compromiso marcaron profundamente a nuestra institución y al teatro uruguayo".

Jones se integró a la compañía teatral montevideana en 1951, como uno de los dos primeros becarios de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD) junto a su colega Estela Medina. Jones, además, fue uno de los estudiantes de la primera generación de actores formados en la EMAD, a la que ingresó en 1949. También se formó como actor en Italia.

Más noticias
choque de gonis: la apertura del nuevo ciclo de daniel castro en streaming sento en la misma mesa al periodista deportivo y al diputado blanco
STREAMING

Choque de Goñis: la apertura del nuevo ciclo de Daniel Castro en streaming sentó en la misma mesa al periodista deportivo y al diputado blanco

Queso Magro es uno de los conjuntos que será reprogramado 
CARNAVAL 2026

Etapa suspendida: esta noche no habrá carnaval en el Teatro de Verano y hay modificaciones en la agenda de la segunda rueda

Jones, tío del también actor Roberto Jones, fue parte de la Comedia Nacional hasta 1970, y también colaboró con compañías como el Teatro de la Ciudad de Montevideo que dirigían Taco Larreta, China Zorrilla y Enrique Guarnero.

Además, fundó la compañía de teatro independiente El grupo de los cinco, trabajó en talleres de teatro en la Cárcel de Punta Carretas y fue parte del elenco de radioteatros y ficciones en la incipiente televisión uruguaya de la década de 1960.

Recibió múltiples galardones, como Premios Florencio, el Morosoli y el premio Ariel por su trabajo en televisión. En 2022 se retiró de los escenarios con un espectáculo de despedida en el Teatro Solís.

El velatorio de Jones se realizará este viernes 6 de febrero, de 10 a 12 horas, en Martinelli.

Temas:

Comedia Nacional Juan Jones Teatro

Seguí leyendo

Las más leídas

Techitos Verdes
FERIA EN CORDÓN

La caída de los Techitos Verdes: ya "nadie" va a la feria y los comerciantes reclaman a la IM por decenas de locales cerrados

Video: intentó robar una panadería en La Blanqueada y fue reducido a palazos por los empleados

Video: intentó robar una panadería en La Blanqueada y fue reducido a palazos por los empleados

Javier Radiccioni en su oratoria por la ley de tenencia compartida

A prisión el exdiputado Javier Radiccioni por violencia doméstica contra su expareja

Plan Invierno del Mides
MIDES

Gobierno adjudicó a "fundación amiga" de los blancos la gestión de un centro para personas en situación de calle

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos