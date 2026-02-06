Canal 4 prepara para este año un formato de entretenimiento internacional que ya tiene historia en la televisión uruguaya

Seis años después del final de su primera versión uruguaya, Canal 4 confirmó este viernes que producirá una nueva edición local de un programa de entretenimiento , con la intención de convertirlo en una de sus principales apuestas de programación para este año.

En un 2026 en el que tendrá una intensa disputa con la versión uruguaya de Gran Hermano que irá por Canal 10, y el regreso de ¿Quién es la máscara? en Canal 12, Canal 4 anunció que emitirá en el correr del año una adaptación uruguaya del programa de juegos Escape perfecto.

El programa, que ya fue hecho por Canal 10 entre 2014 y 2020 , y que tuvo como dupla de conductores a Alberto Sonsol y a Annasofía Facello (con etapas en las que estuvieron al frente del ciclo Diego González y Claudia Fernández), tendrá ahora otra edición local, aunque no está definido todavía quién estará a cargo de la conducción, ni en qué momento del año llegará a la pantalla.

Canal 4 emite desde 2024 la edición argentina del programa , que conduce Iván de Pineda, y que será reemplazada por esta edición uruguaya una vez que se graben sus primeros programas.

Escape perfecto es un programa de preguntas y respuestas en el que las duplas participantes se reparten entre el encargado de responder y un "corredor" que ingresa a un espacio que se abre solamente al responder de forma correcta las preguntas donde recoge todos los premios que puede en el tiempo que reciben como recompensa por los aciertos.

Desde Canal 4 confirmaron a El Observador que se está negociando con la empresa Sony (dueña del formato, de origen israelí) para concretar la producción local, con la intención de que el canal se convierta también en un espacio de grabación para las versiones de otros países de la región, como ya sucede con ¡Ahora caigo! y como pasó anteriormente con otros formatos hechos en el canal, una de las apuestas de negocio de la empresa en los últimos años.

Este año, por ejemplo, se grabarán en los estudios de la calle Paraguay nuevas temporadas de las versiones ecuatoriana y estadounidense de ¡Ahora caigo! (que también tendrá nueva temporada uruguaya este 2026), y ya hubo contactos para Escape perfecto, una vez que se construya el estudio necesario para hacer el programa.

La construcción de ese espacio se hará en uno de los estudios más grandes de Canal 4, el que fuera el hogar del histórico programa De igual a igual, que conducía Omar Gutiérrez, y donde actualmente tienen sus sets de grabación ciclos como Vamo' arriba.

Además del estreno de Escape perfecto y el regreso de ¡Ahora caigo!, entre los programas confirmados que Canal 4 prepara para este año están las vueltas de Bichos de ciudad, En foco y De la tierra al plato, además que preparan nuevos ciclos locales y exploran posibilidades de realizar otros formatos internacionales.