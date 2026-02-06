Dólar
Cultura y Espectáculos / STREAMING

Choque de Goñis: la apertura del nuevo ciclo de Daniel Castro en streaming sentó en la misma mesa al periodista deportivo y al diputado blanco

El periodista abrió la segunda temporada de su programa en streaming con el relator Javier Máximo Goñi y el diputado Rodrigo Goñi

6 de febrero 2026 - 9:02hs
Captura de pantalla 2026-02-05 171603

Poco a poco, el streaming uruguayo empieza a poblarse de figuras antes asociadas a los medios tradicionales que, ahora, dan el salto a esta nueva forma de contenido. Este jueves, por ejemplo, se conoció el nombre del programa que conducirá Ignacio Álvarez en su canal, pero además fue el día en que otra figura lanzó una nueva temporada de su ciclo en esta plataforma: Daniel Castro.

El experimentado periodista estrenó en la tarde del jueves el primer programa del año de Es con vos, el ciclo que emite en su canal de Youtube desde 2025, y que también se puede ver en vivo por Cardinal TV (Antel TV, DirecTV Go) y en diferido por TCC y Canal 11 de Punta del Este.

En el programa, Castro dio el puntapié inicial a un nuevo ciclo, titulado "Los (no) parientes", diálogos que reúnen a personalidades que comparten el mismo apellido pero no tienen vinculación. En el primer episodio los protagonistas fueron el diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi, y el periodista deportivo Javier Máximo Goñi.

Uno de los momentos más profundos ocurrió en el segmento "Caja de Palabras", bloque que disparó conversaciones donde tanto el relator como el representante compartieron sentidas opiniones respecto de la ética, la muerte y los sueños.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 4.22.57 PM

"Política esquina Fútbol, una intersección ¿peligrosa? Referentes de ambientes populares y polémicos, se encuentran #ConVos estos hombres de fe, pero con matices. Se miran al espejo, disparan conversaciones a partir de la Caja de Palabras, se cruzan preguntas, se sinceran y muestran perfiles no tan conocidos", escribió el periodista en su cuenta de Instagram al compartir el anuncio.

El programa, que ya se encuentra disponible en el canal de YouTube del periodista, se puede repasar a continuación.

Embed - VOS EN AGENDA - 2da. TEMPORADA - HOY: "LOS GOÑI"

