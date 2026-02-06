Argentina declara zona de emergencia a una isla rodeada de aguas uruguayas, ¿qué se sabe?

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) de Argentina declaró la Emergencia Fitosanitaria en la isla Martín García tras la detección del Picudo Rojo de las Palmeras .

La medida oficializada el jueves a través de la Resolución 133/2026 se extenderá hasta el 30 de junio de 2027 y busca frenar el avance de la que es considerada la plaga más destructiva de las palmeras a nivel global, por su capacidad de dañar a más de 35 especies.

El organismo precisó que junto a los ministerios de Desarrollo Agrario y Ambiente de la Provincia de Buenos Aires "se encuentran articulando acciones para implementar de forma inmediata el plan de contingencia, a fin de controlar este foco y evitar su dispersión".

Con presencia en Uruguay desde 2022, la cartera de Ganadería, Agricultura y Pesca identificó en diciembre a comunidades del insecto en áreas de Montevideo, Canelones, Maldonado, Florida, Flores, San José, Colonia, Lavalleja y Durazno . Meses antes, en mayo, la T orre Ejecutiva declaró su combate como “prioridad a nivel nacional”.

Originario de Asia, con hasta 5 centímetros y rojizo, el gorgojo deposita huevos que se convierten en larvas que atacan a las palmeras. Por ser gregario, es más peligroso que otras especies.

image Picudo rojo en Uruguay

¿Cómo identificar al Picudo Rojo?

El Picudo Rojo es un insecto gregario de color rojizo o anaranjado con manchas negras que puede medir hasta 5 centímetros y que no afecta a la salud de las personas ni de los animales.

image

Esta especia ataca a las palmeras en cualquier estado de su desarrollo y ocasiona daños severos, que van desde la caída de hojas hasta la muerte de la planta.

Dada la poca experiencia generada debido a su reciente introducción en 2022, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca explicó que la severidad del daño y el impacto que pueda llegar a tener en las especies nativas es aún incierto.

En principio, los adultos se empezaron a observar a inicios de primavera siendo su máxima expresión hacia finales de otoño. En la palmera canaria los estados inmaduros de la plaga penetran por la única yema de crecimiento, ubicada en la cima.

Su detección temprana es dificultosa y asi imposible por lo que cuando los síntomas son visibles, la mayoria de las veces, es demasiado tarde para realizar el control químico exitoso, y la planta finalmente muere.