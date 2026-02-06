"Quizás no le sea fácil": DT de Barcelona elogió a Ronald Araujo pero reconoció que hay que seguir ayudándolo para que se adapte a su "filosofía"
"Cuando lo ves jugar, ves que físicamente es top. Es un jugador distinto", señaló Hansi Flick sobre Ronald Araujo
6 de febrero 2026 - 11:48hs
Hansi Flick y Ronald Araujo
FC Barcelona
El entrenador de FC Barcelona, Hansi Flick, habló sobre el momento del uruguayo Ronald Araujo, a quien elogió y reconoció que el estilo de juego del equipo “quizás no sea fácil” para sus características.
Consultado este viernes en conferencia de prensa sobre qué le aporta Araujo al equipo, el DT alemán señaló: “Cuando lo ves jugar, ves que físicamente es top. Es un jugador distinto. Y eso es lo que nos puede aportar. Es muy rápido, en el uno contra uno muy bien, en el resto de duelos también se le da muy bien”.
“Es uno de los capitanes del equipo y uno de los líderes del vestuario, eso es lo que quiero de él también”, sostuvo.
Flick agregó que quiere que el zaguero uruguayo “siga adelante, paso a paso”.
“Hay que seguir trabajando duro, porque nuestra filosofía así lo impone. Quizás no sea fácil, porque quizás él es un jugador diferente, con un estilo diferente, una mentalidad diferente, jugando en esa última línea, pero se ha adaptado mucho y ha mejorado mucho. Eso es lo que esperamos. Hay que seguir ayudándole a que se vaya adaptando más a nuestra filosofía”, señaló.