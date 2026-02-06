"Quizás no le sea fácil": DT de Barcelona elogió a Ronald Araujo pero reconoció que hay que seguir ayudándolo para que se adapte a su "filosofía"

El entrenador de FC Barcelona, Hansi Flick , habló sobre el momento del uruguayo Ronald Araujo , a quien elogió y reconoció que el estilo de juego del equipo “quizás no sea fácil” para sus características.

Consultado este viernes en conferencia de prensa sobre qué le aporta Araujo al equipo, el DT alemán señaló: “Cuando lo ves jugar, ves que físicamente es top. Es un jugador distinto. Y eso es lo que nos puede aportar. Es muy rápido, en el uno contra uno muy bien, en el resto de duelos también se le da muy bien”.

“Es uno de los capitanes del equipo y uno de los líderes del vestuario, eso es lo que quiero de él también”, sostuvo.

20250115 BARCELONA, 15/01/2025.- El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se abraza el jugador uruguayo de su equipo Ronald Araújo (i) durante el partido de los octavos de final de la Copa del Rey que FC Barcelona y Real Betis disputan este miércoles

“Hay que seguir trabajando duro, porque nuestra filosofía así lo impone. Quizás no sea fácil, porque quizás él es un jugador diferente, con un estilo diferente, una mentalidad diferente, jugando en esa última línea, pero se ha adaptado mucho y ha mejorado mucho. Eso es lo que esperamos. Hay que seguir ayudándole a que se vaya adaptando más a nuestra filosofía”, señaló.

El técnico también fue consultado por lo que dijo Araujo sobre él, que era como un “padre” para los jugadores.

“Yo creo que por la edad sería más un abuelo que un padre. Mi filosofía es cuidar a los jóvenes porque sé que así trabajan y rinden mejor. Nadie está por encima de nadie”, comentó.