Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

"Quizás no le sea fácil": DT de Barcelona elogió a Ronald Araujo pero reconoció que hay que seguir ayudándolo para que se adapte a su "filosofía"

"Cuando lo ves jugar, ves que físicamente es top. Es un jugador distinto", señaló Hansi Flick sobre Ronald Araujo

6 de febrero 2026 - 11:48hs
Hansi Flick y Ronald Araujo

Hansi Flick y Ronald Araujo

FC Barcelona

El entrenador de FC Barcelona, Hansi Flick, habló sobre el momento del uruguayo Ronald Araujo, a quien elogió y reconoció que el estilo de juego del equipo “quizás no sea fácil” para sus características.

Consultado este viernes en conferencia de prensa sobre qué le aporta Araujo al equipo, el DT alemán señaló: “Cuando lo ves jugar, ves que físicamente es top. Es un jugador distinto. Y eso es lo que nos puede aportar. Es muy rápido, en el uno contra uno muy bien, en el resto de duelos también se le da muy bien”.

20250115 BARCELONA, 15/01/2025.- El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se abraza el jugador uruguayo de su equipo Ronald Araújo (i) durante el partido de los octavos de final de la Copa del Rey que FC Barcelona y Real Betis disputan este miércoles
Ronald Araujo y Hansi Flick

Ronald Araujo y Hansi Flick

“Es uno de los capitanes del equipo y uno de los líderes del vestuario, eso es lo que quiero de él también”, sostuvo.

Flick agregó que quiere que el zaguero uruguayo “siga adelante, paso a paso”.

Hansi Flick
ESPAÑA

Los elogios de Hansi Flick a Ronald Araujo tras su retorno a la titularidad con gol en Barcelona

Así festejó su gol Ronald Araujo tras superar sus problemas de salud mental
URUGUAYOS

"El gol se lo dedico a Jesús, que es mi salvador, y a mi mujer": lo que dijo Ronald Araujo tras volver a marcar en Barcelona y sus palabras para el DT Hansi Flick a quien considera un "padre"

“Hay que seguir trabajando duro, porque nuestra filosofía así lo impone. Quizás no sea fácil, porque quizás él es un jugador diferente, con un estilo diferente, una mentalidad diferente, jugando en esa última línea, pero se ha adaptado mucho y ha mejorado mucho. Eso es lo que esperamos. Hay que seguir ayudándole a que se vaya adaptando más a nuestra filosofía”, señaló.

Embed

El técnico también fue consultado por lo que dijo Araujo sobre él, que era como un “padre” para los jugadores.

“Yo creo que por la edad sería más un abuelo que un padre. Mi filosofía es cuidar a los jóvenes porque sé que así trabajan y rinden mejor. Nadie está por encima de nadie”, comentó.

Temas:

Ronald Araujo Hansi Flick FC Barcelona

Seguí leyendo

Las más leídas

Karim Benzema
ARABIA SAUDITA

Karim Benzema debutó con tres goles en Al Hilal, Darwin Núñez no estuvo ni en el banco y Gustavo Tejera fue el juez

Viernes de definiciones en China: día clave para arreglar todo y firmar contratos entre AUF y Tenfield por derechos TV del fútbol uruguayo en la gira presidencial de Orsi
DERECHOS DE TV

Viernes de definiciones en China: día clave para arreglar todo y firmar contratos entre AUF y Tenfield por derechos TV del fútbol uruguayo en la gira presidencial de Orsi

El probable equipo de Nacional para su debut en el Torneo Apertura ante Boston River; mirá las pruebas de Jadson Viera
NACIONAL

El probable equipo de Nacional para su debut en el Torneo Apertura ante Boston River; mirá las pruebas de Jadson Viera

José Fajardo y David Morosini
COPA LIBERTADORES

Juventud 0-1 Universidad Católica de Ecuador por Copa Libertadores: el pedrense perdió de local y quedó obligado a ganar en Quito para poder avanzar a segunda ronda

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos