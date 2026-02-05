Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

El probable equipo de Nacional para su debut en el Torneo Apertura ante Boston River; mirá las pruebas de Jadson Viera

Nacional se prepara para su estreno en el Apertura con cambios en la alineación y en el sistema táctico

5 de febrero 2026 - 15:59hs
julián millán supercopa uruguaya nacional peñarol 20260201
Foto: Gastón Britos/ FocoUy

Jadson Viera, el entrenador de Nacional, comienza a definir el equipo de los tricolores con el que visitará a Boston River el próximo domingo a las 20:30 en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, donde debutarán en el Torneo Apertura.

El DT se medirá ante su exequipo, del que pasó a los albos en el cierre del Torneo Clausura, logrando luego la Liga AUF Uruguaya 2025 en las finales ante Peñarol.

Jadson Viera en Nacional vs Deportivo Maldonado
Jadson Viera en Nacional vs Deportivo Maldonado

Jadson Viera en Nacional vs Deportivo Maldonado

Ahora debutará en el Apertura luego de perder la Supercopa Uruguaya ante los carboneros el pasado domingo, partido que tuvo empate 0-0 e igualdad en el alargue, por lo que se resolvió en los penales.

El probable equipo de Nacional ante Boston River

Frente al sastre, Jadson Viera cambiará el sistema táctico del clásico, dejando el 4-3-1-2 para colocar un 4-2-3-1, de esa forma tendrá dos volante en lugar de tres.

Ignacio Suárez en Nacional
NACIONAL

Nacional pidió la revisión de la tarjeta roja al golero Ignacio Suárez en el clásico de la Supercopa Uruguaya ante Peñarol; mirá los argumentos

Boston River presentó sus nuevas camisetas en Florida
TORNEO APERTURA

Boston River vs Nacional: venta de entradas con una movida solidaria de los rojiverdes para el debut en el Torneo Apertura el domingo en Florida; mirá los detalles

En el arco estará Luis Mejía, mientras que el golero suplentes será Federico Bonilla debido a que Ignacio Suárez está suspendido por la roja en la Supercopa.

20250618 Federico Bonilla e Ignacio Suárez, Nacional. Foto: @Nacional
Federico Bonilla e Ignacio Suárez

Federico Bonilla e Ignacio Suárez

La defensa mantienen la base del clásico, con Emiliano Ancheta, Sebastián Coates y Julián Millán, pero el juvenil Federico Bais se mete en el lateral izquierdo en lugar de Juan Pablo Patiño, a quien ya había reemplazado el pasado domingo en el alargue.

En el medio, Viera vuelve a los dos volantes con Luciano Boggio y Christian Oliva, quien finalmente se quedará en los tricolores luego de que su nombre sonara como posible baja en el período de pases.

De esa forma, sale del equipo Lucas Rodríguez, quien tuvo una correcta actuación en la Supercopa.

20250117 Tomás Verón Lupi Nacional debut ante River Plate Parque Saroldi Copa de la Liga AUF. Foto: @Nacional
Tomás Verón Lupi

Tomás Verón Lupi

En ofensiva no estará por sanción Gonzalo Carneiro, que también fue expulsado ante Peñarol y el entrenador deberá definir algunas dudas.

Por la banda derecha se perfila Tomás Verón Lupi o Baltasar Barcia, mientras que por el medio debe optar entre Nicolás López y Maxi Silvera.

20260124 juan cruz de los santos nacional deportes concepcion amistoso (20)

En la izquierda, Juan Cruz De los Santos será quien comience por la punta, mientras que en el ataque estará Maximiliano Gómez.

De esa forma, el probable equipo de Nacional sería con Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Federico Bais; Luciano Boggio y Christian Oliva; Verón Lupi o Barcia, Nicolás López o Maxi Silvera, Juan Cruz De los Santos y Maxi Gómez.

Temas:

Nacional Boston River jadson viera

Seguí leyendo

Las más leídas

Alejandro Delorte en su pasaje por Peñarol
FÚTBOL

El inoxidable ex Peñarol que con 47 años firmó contrato con un club regional de Argentina

Números de la primera transmisión del fútbol uruguayo por cable y streaming, mientras la AUF acuerda con Tenfield y Directv la firma de los contratos
DERECHOS DE TV

Números de la primera transmisión del fútbol uruguayo por cable y streaming, mientras la AUF acuerda con Tenfield y Directv la firma de los contratos

Diego Aguirre
PEÑAROL

El consejo directivo de Peñarol que terminó en asado con Diego Aguirre: los temas que se trataron, las condiciones por Luis Angulo y el rotundo mensaje del DT

Patricio Pacífico en su presentación como nuevo jugador del Barcelona B
INFORME

La interna del pase de Patricio Pacífico al Barcelona: el año bajo el radar, la "estricta confidencialidad" y la filtración que mostró la madurez del jugador

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos