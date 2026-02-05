Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / TORNEO APERTURA

Boston River vs Nacional: venta de entradas con una movida solidaria de los rojiverdes para el debut en el Torneo Apertura el domingo en Florida; mirá los detalles

Mirá cómo viene la venta de entradas para el partido en el que hay 1.500 boletos para los hinchas de Nacional

5 de febrero 2026 - 13:09hs
Boston River presentó sus nuevas camisetas en Florida

Boston River presentó sus nuevas camisetas en Florida

Boston River presentó sus nuevas camisetas en Florida y Gastón Ramírez lució la blanca

Boston River presentó sus nuevas camisetas en Florida y Gastón Ramírez lució la blanca

Los jugadores de Boston River con los niños en Florida

Los jugadores de Boston River con los niños en Florida

Israel Damonte junto a niños en Florida

Israel Damonte junto a niños en Florida

Platea del Estadio Campeones Olímpicos de Florida, donde Boston River es local

Platea del Estadio Campeones Olímpicos de Florida, donde Boston River es local

Boston River presentó sus nuevas camisetas en Florida

Boston River presentó sus nuevas camisetas en Florida

Boston River y Nacional debutan en el Torneo Apertura este domingo 8 de febrero a la hora 20:30, partido que se jugará en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, donde los rojiverdes ofician de local.

Boston River presentó sus nuevas camisetas en Florida y Gastón Ramírez lució la blanca
Boston River presentó sus nuevas camisetas en Florida y Gastón Ramírez lució la blanca

Boston River presentó sus nuevas camisetas en Florida y Gastón Ramírez lució la blanca

Venta de entradas para Boston River vs Nacional con movida solidaria

La venta de entradas para el encuentro ya está en marcha desde el pasado martes.

Los socios de Boston River pagarán $ 100 y menores hasta 12 años acompañados de un mayor gratis.

La copa de la Liga AUF Uruguaya
ARRANCA EL AÑO

Comienza la Liga AUF Uruguaya: ¿cómo le fue a Nacional y Peñarol en el arranque de las últimas cinco temporadas?

Marcos Gómez fue presentado en Al Kharaitiyat de Qatar
URUGUAYOS

De Boston River a Qatar: la SAD anunció el préstamo de Marcos Gómez, juvenil que jugará en Al Kharaitiyat

La SAD al frente del equipo rojiverde decidió que lo recaudado por las entradas que paguen sus socios en el partido del domingo serán donadas a dos instituciones de Florida: Adownflo y Recrear.

Israel Damonte junto a niños en Florida
Israel Damonte junto a niños en Florida

Israel Damonte junto a niños en Florida

Esta semana el sastre realizó una campaña de socios para el público floridense, con un entrenamiento abierto y la presentación de sus nuevas camisetas en el Campeones Olímpicos.

Los jugadores de Boston River con los niños en Florida
Los jugadores de Boston River con los niños en Florida

Los jugadores de Boston River con los niños en Florida

Por su parte, los socios de Nacional pagarán $ 600 y los no socios tricolores $ 800, con menores hasta 5 años acompañados de un mayor gratis.

La venta es a través de ticketfacil.uy.

Boston River presentó sus nuevas camisetas en Florida
Boston River presentó sus nuevas camisetas en Florida

Boston River presentó sus nuevas camisetas en Florida

Así va la venta de entradas

Hasta este jueves a la hora 13:00, se habían vendido 465 entradas para socios Nacional, 323 generales de Nacional y 221 de socios de Boston River.

Para los hinchas tricolores se dispuso de un total de 1.500 boletos.

Estadio Campeones Olímpicos de Florida
Platea del Estadio Campeones Olímpicos de Florida, donde Boston River es local

Platea del Estadio Campeones Olímpicos de Florida, donde Boston River es local

Temas:

Boston River Nacional jadson viera

Seguí leyendo

Las más leídas

Alejandro Delorte en su pasaje por Peñarol
FÚTBOL

El inoxidable ex Peñarol que con 47 años firmó contrato con un club regional de Argentina

Números de la primera transmisión del fútbol uruguayo por cable y streaming, mientras la AUF acuerda con Tenfield y Directv la firma de los contratos
DERECHOS DE TV

Números de la primera transmisión del fútbol uruguayo por cable y streaming, mientras la AUF acuerda con Tenfield y Directv la firma de los contratos

Diego Aguirre
PEÑAROL

El consejo directivo de Peñarol que terminó en asado con Diego Aguirre: los temas que se trataron, las condiciones por Luis Angulo y el rotundo mensaje del DT

Patricio Pacífico en su presentación como nuevo jugador del Barcelona B
INFORME

La interna del pase de Patricio Pacífico al Barcelona: el año bajo el radar, la "estricta confidencialidad" y la filtración que mostró la madurez del jugador

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos