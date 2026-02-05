Boston River vs Nacional: venta de entradas con una movida solidaria de los rojiverdes para el debut en el Torneo Apertura el domingo en Florida; mirá los detalles

Platea del Estadio Campeones Olímpicos de Florida, donde Boston River es local

Los jugadores de Boston River con los niños en Florida

Boston River presentó sus nuevas camisetas en Florida y Gastón Ramírez lució la blanca

Boston River y Nacional debutan en el Torneo Apertura este domingo 8 de febrero a la hora 20:30, partido que se jugará en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, donde los rojiverdes ofician de local.

El encuentro tendrá a Jadson Viera , hoy DT tricolor, enfrentando a su exequipo, que actualmente es dirigido por el argentino Israel Damonte , con pasado albo y excompañero del entrenador actual campeón de la Liga AUF Uruguaya cuando ambos jugaron en el Nacional de Marcelo Gallardo .

La venta de entradas para el encuentro ya está en marcha desde el pasado martes.

Los socios de Boston River pagarán $ 100 y menores hasta 12 años acompañados de un mayor gratis.

La SAD al frente del equipo rojiverde decidió que lo recaudado por las entradas que paguen sus socios en el partido del domingo serán donadas a dos instituciones de Florida: Adownflo y Recrear.

Esta semana el sastre realizó una campaña de socios para el público floridense, con un entrenamiento abierto y la presentación de sus nuevas camisetas en el Campeones Olímpicos.

Por su parte, los socios de Nacional pagarán $ 600 y los no socios tricolores $ 800, con menores hasta 5 años acompañados de un mayor gratis.

La venta es a través de ticketfacil.uy.

Así va la venta de entradas

Hasta este jueves a la hora 13:00, se habían vendido 465 entradas para socios Nacional, 323 generales de Nacional y 221 de socios de Boston River.

Para los hinchas tricolores se dispuso de un total de 1.500 boletos.