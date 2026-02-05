Boston River vs Nacional: venta de entradas con una movida solidaria de los rojiverdes para el debut en el Torneo Apertura el domingo en Florida; mirá los detalles
Mirá cómo viene la venta de entradas para el partido en el que hay 1.500 boletos para los hinchas de Nacional
5 de febrero 2026 - 13:09hs
Boston River presentó sus nuevas camisetas en Florida y Gastón Ramírez lució la blanca
Los jugadores de Boston River con los niños en Florida
Israel Damonte junto a niños en Florida
Platea del Estadio Campeones Olímpicos de Florida, donde Boston River es local
Boston River y Nacional debutan en el Torneo Apertura este domingo 8 de febrero a la hora 20:30, partido que se jugará en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, donde los rojiverdes ofician de local.