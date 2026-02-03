Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

El uruguayo ex Liverpool y Boston River que llega al fútbol español para jugar en Albacete, en su primera experiencia en Europa

El uruguayo llega a Albacete en calidad de cedido por el club argentino Newell’s Old Boys

3 de febrero 2026 - 7:40hs
Martín Fernández firmó en Albacete

Martín Fernández firmó en Albacete

Martín Fernández firmó en Albacete

Martín Fernández firmó en Albacete

Albacete, club de la Segunda División del fútbol español, ha informado este lunes de que incorpora al centrocampista uruguayo Martín Fernández, de 24 años y que llega en calidad de cedido por el club argentino Newell’s Old Boys, que ha incluido una opción de compra al final de esta campaña.

El pivote uruguayo dio sus primeros pasos en las categorías inferiores de Liverpool, cumpliendo cada fase de crecimiento hasta debutar con el primer equipo en partido oficial en el año 2019.

Martín Fernández firmó en Albacete
Martín Fernández firmó en Albacete

Martín Fernández firmó en Albacete

Siguió progresando en el fútbol uruguayo, ganando peso y siendo clave en torneo clausura que Liverpool obtuvo en 2020.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlbaceteBPSAD/status/2018404699985334391&partner=&hide_thread=false

Ya en 2022, tras un buen desempeño, recaló en Boston River, también del torneo uruguayo, del que llegó a ser capitán.

El trofeo de la Copa Libertadores 
COPA LIBERTADORES

Comienza la Copa Libertadores 2026: los tres partidos de la semana y ya juega un club uruguayo

Peñarol campeón de la Supercopa Uruguaya
SUPERCOPA

¿Cómo le fue a los participantes de la Supercopa Uruguaya en cada temporada? El dato que no favorece a Nacional en su aspiración de ir por el bicampeonato

En enero de 2024 emprendió una nueva aventura en el fútbol argentino siendo cedido a Gimnasia y Esgrima La Plata de la Primera división argentina, volviendo después a Boston River para luego salir traspasado, el pasado verano, de nuevo al fútbol argentino, al equipo rojinegro.

En total ha disputado 143 partidos oficiales entre Uruguay y Argentina.

Albacete eliminó a Real Madrid y jugará con FC Barcelona

Albacete ha sido noticia en las últimas semanas por haber eliminado a Real Madrid en octavos de final de la Copa del Rey.

Federico Valverde en el partido de Real Madrid que cayó eliminado ante Albacete
Federico Valverde en el partido de Real Madrid que cayó eliminado ante Albacete

Federico Valverde en el partido de Real Madrid que cayó eliminado ante Albacete

Además, en el sorteo de cuartos de final salió sorteado para enfrentar a FC Barcelona se medirá al Albacete en cuartos de final.

EFE

Temas:

Liverpool Boston River Albacete

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Aguirre, técnico de Peñarol
PEÑAROL

Diego Aguirre a Referí sobre las chicanas de Peñarol a Maximiliano Silvera: "No me gusta cómo se maneja todo hoy, no lo comparto, soy de otra época"

Ignacio Suárez en Nacional
NACIONAL

El insólito récord del arquero Ignacio Suárez de Nacional que llegó a tres expulsiones en clásicos ante Peñarol, sin jugar 1 minuto y siempre desde el banco

Leonardo Fernández
PEÑAROL

La cuenta oficial de Peñarol subió y celebró el video de Leonardo Fernández insultando a Christian Oliva

Sebastián Britos y Diego Aguirre en Peñarol
PEÑAROL

Después del clásico ante Nacional, cinco jugadores de Peñarol están en duda para el debut de la Liga AUF Uruguaya ante Montevideo City Torque

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos