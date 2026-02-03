El uruguayo ex Liverpool y Boston River que llega al fútbol español para jugar en Albacete, en su primera experiencia en Europa
El uruguayo llega a Albacete en calidad de cedido por el club argentino Newell’s Old Boys
3 de febrero 2026 - 7:40hs
Martín Fernández firmó en Albacete
Martín Fernández firmó en Albacete
Albacete, club de la Segunda División del fútbol español, ha informado este lunes de que incorpora al centrocampista uruguayo Martín Fernández, de 24 años y que llega en calidad de cedido por el club argentino Newell’s Old Boys, que ha incluido una opción de compra al final de esta campaña.
El pivote uruguayo dio sus primeros pasos en las categorías inferiores de Liverpool, cumpliendo cada fase de crecimiento hasta debutar con el primer equipo en partido oficial en el año 2019.
Siguió progresando en el fútbol uruguayo, ganando peso y siendo clave en torneo clausura que Liverpool obtuvo en 2020.
En enero de 2024 emprendió una nueva aventura en el fútbol argentino siendo cedido a Gimnasia y Esgrima La Plata de la Primera división argentina, volviendo después a Boston River para luego salir traspasado, el pasado verano, de nuevo al fútbol argentino, al equipo rojinegro.
En total ha disputado 143 partidos oficiales entre Uruguay y Argentina.
Albacete eliminó a Real Madrid y jugará con FC Barcelona
Albacete ha sido noticia en las últimas semanas por haber eliminado a Real Madrid en octavos de final de la Copa del Rey.
Además, en el sorteo de cuartos de final salió sorteado para enfrentar a FC Barcelona se medirá al Albacete en cuartos de final.