El uruguayo ex Liverpool y Boston River que llega al fútbol español para jugar en Albacete, en su primera experiencia en Europa

Albacete , club de la Segunda División del fútbol español, ha informado este lunes de que incorpora al centrocampista uruguayo Martín Fernández , de 24 años y que llega en calidad de cedido por el club argentino Newell’s Old Boys, que ha incluido una opción de compra al final de esta campaña.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El pivote uruguayo dio sus primeros pasos en las categorías inferiores de Liverpool, cumpliendo cada fase de crecimiento hasta debutar con el primer equipo en partido oficial en el año 2019.

Siguió progresando en el fútbol uruguayo, ganando peso y siendo clave en torneo clausura que Liverpool obtuvo en 2020.

Ya en 2022, tras un buen desempeño, recaló en Boston River , también del torneo uruguayo, del que llegó a ser capitán.

Tú, Martín Fernández, conmigo El mediocentro uruguayo recala en calidad de cedido hasta final de temporada, con opción a compra, procedente de @Newells

SUPERCOPA ¿Cómo le fue a los participantes de la Supercopa Uruguaya en cada temporada? El dato que no favorece a Nacional en su aspiración de ir por el bicampeonato

COPA LIBERTADORES Comienza la Copa Libertadores 2026: los tres partidos de la semana y ya juega un club uruguayo

En enero de 2024 emprendió una nueva aventura en el fútbol argentino siendo cedido a Gimnasia y Esgrima La Plata de la Primera división argentina, volviendo después a Boston River para luego salir traspasado, el pasado verano, de nuevo al fútbol argentino, al equipo rojinegro.

En total ha disputado 143 partidos oficiales entre Uruguay y Argentina.

Albacete eliminó a Real Madrid y jugará con FC Barcelona

Albacete ha sido noticia en las últimas semanas por haber eliminado a Real Madrid en octavos de final de la Copa del Rey.

Federico Valverde en el partido de Real Madrid que cayó eliminado ante Albacete Federico Valverde en el partido de Real Madrid que cayó eliminado ante Albacete

Además, en el sorteo de cuartos de final salió sorteado para enfrentar a FC Barcelona se medirá al Albacete en cuartos de final.

EFE