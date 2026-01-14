"Un Real Madrid de auténtica vergüenza", tituló Marca que criticó ácidamente a Federico Valverde tras la derrota 3-2 con Albacete, de Segunda, y la eliminación de la Copa del Rey

Con Federico Valverde como titular y volviendo a su posición habitual de volante con su nuevo técnico, Álvaro Arbeloa, Real Madrid perdió este miércoles 3-2 en su visita a Albacete, equipo de la Segunda división española, y quedó eliminado de la Copa del Rey cuando recién se jugaban los octavos de final.

El uruguayo volvió a jugar de mediocampista, ya que como había adelantado Referí, su flamante entrenador no quería hacer lo que hizo Xabi Alonso colocándolo casi siempre de lateral derecho, en una posición que no quería hacerlo.

Valverde disputó todo el encuentro en el que Real Madrid volvió a jugar muy mal en lo que fue el debut de su nuevo técnico.

El diario deportivo Marca de España, fue terminante con este resultado y la eliminación de Real Madrid a manos de Albacete en la Copa del Rey.

"Un Real Madrid de auténtica vergüenza", tituló el medio español.

Albacete siempre estuvo arriba en el marcador. Se puso 1-0 a los 41' con un gol de Villar, y los merengues lo igualaron a través del argentino Franco Mastantuono a los 45+2'.

El segundo tiempo fue muy aburrido y otra vez el dueño de casa con un tanto de Jefré a los 81', los volvió a poner arriba.

Pero cuando se terminaba todo, llegó el empate de Gonzalo García a los 90 minutos.

No obstante, en tiempo añadido, sobre los 90+3' otra vez Jefré convirtió para el 3-2 de Albacete.

Así, Albacete dejó fuera a Real Madrid y al equipo de Valverde, la prensa no lo perdonó.

Marca escribió sobre el desempeño del uruguayo:

"Primera parte: Prueba fortuna desde lejos, pero su disparo va de dentro afuera y no termina de coger puerta. Sin mucha incidencia en el juego blanco. Más desaparecido de lo que le gustaría. Quizás es que por dentro no termina de encontrarse..

Nota descanso : 5

Segunda parte: Muy desaparecido el uruguayo. No encuentra su sitio en el centro del campo... y se queda sin ideas por dentro. Totalmente inofensivo en esta posición la verdad. El día que alguien le haga ver que su posición está tirado a banda (ya sea interior o lateral).