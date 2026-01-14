Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

La reacción del arquero de Real Madrid, Thibaut Courtois, luego de un nuevo ataque racista sufrido por Vinícius Jr.: mirá lo que le cantaron

El golero de la selección belga y de los merengues, no se guardó nada ante otra agresión sufrida por su compañero

14 de enero 2026 - 18:48hs
Vinicius Jr.&nbsp;

Foto: Marco Bertorello / AFP

El fútbol español vivió otro triste episodio protagonizado por el delantero brasileño Vinicius Jr. este miércoles. Antes del inicio del partido entre Real Madrid y Albacete, válido por los octavos de final de la Copa del Rey, el jugador brasileño fue blanco de insultos racistas por parte de un grupo de aficionados locales a la llegada de la delegación merengue al Estadio Carlos Belmonte.

"Vinicius, eres un mono", coreaban los aficionados.

Los vídeos que circulan en redes sociales fueron grabados por el diario deportivo AS mientras los jugadores bajaban del ómnibus. Ausente de la convocatoria, el arquero belga Thibaut Courtois criticó la actitud: "¡Basta ya de racismo! Esto es bochornoso", declaró.

Vinicius Jr. ha sido una voz líder a nivel mundial contra el racismo en el deporte. En declaraciones recientes, el jugador incluso cuestionó la celebración del Mundial de 2030 en España si el panorama de hostilidad racial no presenta cambios drásticos.

Una larga lista de agresiones

Aunque la justicia española dictó algunas condenas específicas y encarceló a tres aficionados de Valencia por agresiones ocurridas en años anteriores, como los incidentes en el Estadio de Mestalla, el delantero sigue exigiendo que LaLiga y la Federación Española de Fútbol (RFEF) adopten medidas más estrictas.

La reacción de Thibaut Courtois tras el insulto racista que recibió Vinícius Jr. previo al partido de Real Madrid ante Albacete por Copa del Rey

El nuevo ataque antes del partido contra Albacete se suma a la larga lista de agresiones sufridas por el brasileño, que ya incluye ahorcamientos de un muñeco con su nombre, un episodio perpetrado por aficionados de Atlético de Madrid en 2023, así como agresiones en partidos en los que ni siquiera estaba en el campo, como los ocurridos en las inmediaciones de los estadios durante los partidos de la Champions League entre otros equipos. También otros hinchas de Valladolid terminaron en la cárcel.

Real Madrid y LaLiga aún no se han pronunciado sobre las medidas que se tomarán para identificar a los autores de los cánticos en Albacete.

