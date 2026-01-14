Ultimátum aurinegro: Peñarol espera la respuesta final de Diego Laxalt para las próximas horas
Diego Aguirre quiere comenzar a cerrar las llegadas porque el tiempo apremia y en ese sentido, pretende una definición ya
14 de enero 2026 - 12:25hs
Diego Laxalt
EFE
Peñarol volvió a los entrenamientos en la mañana de este miércoles en la que solo lo hará en horario simple en lo que es esta pretemporada 2026 luego de haber perdido en la hora un amistoso ante Independiente 2-1 este martes en el Estadio Campeón del Siglo. A su vez, uno de los jugadores que quiere Diego Aguirre que es Diego Laxalt, tiene una especie de ultimátum para que se defina en las próximas horas.
Según informó una fuente de Peñarol este miércoles a Referí, el club le pidió a Diego Laxalt que responda la propuesta realizada hace días, a la brevedad.
"Lo queremos cerrar ya", sostuvo la fuente consultada.
La intención que tiene Peñarol es que su llegada se resuelva entre este miércoles y este jueves, para no dejar pasar más días y, sobre todo, para ver si no van por otro jugador y cierran con el pedido de Aguirre.
Es en ese contexto que esperan una pronta respuesta de parte del futbolista.
En su carrera, Laxalt comenzó a jugar profesionalmente en la temporada 2012-13 en Defensor Sporting, club en el que realizó las divisiones formativas.
Su muy buen nivel lo llevó directamente a Bologna de Italia, que luego lo prestó a Empoli y de allí, pasó a Genoa.
La sorpresa mayor se dio en 2018-19 cuando fue contratado por Milan, en el que jugó 20 partidos en su primera temporada, fue cedido a Torino, y a su regreso, alternó muy poco.
También defendió a Celtic Glasgow de Escocia y a Dinamo Moscú de Rusia.
Según comentó otra fuente del club a Referí, Peñarol quiere un contrato que no sea muy extenso en la primera temporada, pero tanto él como su representante, pretenden uno a largo plazo. Esa es una de las diferencias que existen.