"Muy feliz de debutar en el club del que soy hincha": la emoción de Rodrigo Martínez, uno de los nueve juveniles que se estrenó en Nacional y fue figura; repasá la lista

Nacional jugó su primer partido del año 2026 este martes ante Deportivo Maldonado, con victoria por penales 4-3 luego de empatar 0-0 por los octavos de final de la Copa de la Liga AUF , en un encuentro en el que el DT Jadson Viera alineó a varios juveniles.

Uno de ellos fue Rodrigo Martínez , quien comenzó de titular como extremo por la banda derecha y que tuvo buenas intervenciones, con desbordes y precisos centros al área, y con jugadas en los que buscó avanzar encarando rivales, mostrando un estilo atrevido a sus 17 años .

Como informó Referí, es un especialista en tiros libres, con varios goles en formativas , si bien no pudo patear ninguno en su debut.

El nacido en Young el 22 de marzo de 2008 realiza la pretemporada de Primera división con los tricolores y el DT lo colocó como titular este martes en el Parque.

Tras ser elegido como figura del partido, tuvo su primera entrevista en TV, donde se pudo ver su emoción.

“Muy contento, muy feliz de debutar en el club del que soy hincha, con toda esta gente y mi familia que está en la tribuna”, dijo a DSports.

Rodrigo Martínez en su debut en Nacional Rodrigo Martínez en su debut en Nacional

Además, agradeció haber sido elegido el MVP de la noche, en la que fue uno de los que pateó penales en Nacional y anotó su remate.

Sobre su futuro, dijo: “Seguir para adelante, hay que aprovechar al máximo estas oportunidades”.

Además, Martínez contó lo que le pidió Viera. “Que esté tranquilo, que haga lo que sé y juegue simple”, comentó.

Los juveniles que debutaron en Nacional

Nacional tuvo nueve debuts en el partido de este martes en el Gran Parque Central.

Cuatro de ellos fueron titulares: Axel Frugone, el lateral izquierdo que el año pasado jugó cedido en Cerro, Luciano González, zurdo volante central este martes y habitual sparring en convocatorias de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya, Agustín Vera, quien llegó desde River Plate, donde ya jugó en Primera el año pasado, y es uno de los fichajes tricolores en este 2026, y Rodrigo Martínez.

Luego, en segundo tiempo, hubo más debuts: Jonathan Dalmas, Federico Bais, Luciano Rodríguez, Román Clematte y Luciano Montaos.

Nacional se impuso por 4-3 en la definición desde los 12 pasos ya que Paolo Calione, Rodrigo Martínez, Agustín Dos Santos y Luciano González convirtieron desde el punto blanco, mientras que el disparo de Román Clematte fue detenido por el golero rival.

Jadson Viera, "contento" por los juveniles que debutaron

“Estoy contento, la verdad que estoy contento”, dijo Jadson Viera en zona mixta tras el partido, valorando a los juveniles. “Como me tocó también esa etapa de jugador, y el debut, y con esta camiseta. Lo único que quería hoy era que estuvieran tranquilos. Se lo dije, que no me tenían que demostrar nada. Así que estoy feliz por el proceso”.

Viera destacó que se iba del Parque “con buenas sensaciones de varios jugadores”.

“Que ya lo había visto no solamente en los entrenamientos, pero también en los partidos. Así que bueno, estamos en ese proceso y la verdad que tuvimos un nivel muy alto también por el momento. Más allá de un partido parejo, con un rival de mucha experiencia, creo que mantuvimos la tranquilidad y creo que también en los penales demostramos una gran jerarquía de los juveniles, así que contento”.

El equipo de Nacional ante Deportivo Maldonado / Ignacio Suárez; Hayen Palacios, Paolo Calione, Tomás Viera, Alex Frugone; Luciano González, Agustín Dos Santos, Agustín Vera; Rodrigo Martínez, Exequiel Mereles y Pavel Núñez El equipo de Nacional ante Deportivo Maldonado Foto: Dante Fernandez / FocoUy

Estoy contento porque a veces son esos sueños que ellos la luchan siempre. Lo he seguido también en el torneo y la verdad que estoy contento por ello”, dijo a DSports. “La verdad que el partido fue parejo, tuvimos alguna situación más de claridad. Venimos entrenando con ellos bastante también, nos han apoyado y bueno, este es el futuro. Así que me encanta que hayan disfrutado eso. Los penales son siempre penales, pero bueno, la verdad que tuvieron una tranquilidad bárbara y por algo están en Nacional, ¿no?”.

Sobre la posibilidad de que alguno juegue en Primera, señaló que de los juveniles que utilizó ya sacó “antes” conclusiones. “Yo creo que hoy se confirman algunas cosas, sí. Y bueno, a seguir trabajando, que disfruten y bueno, y ahora a prepararse para el otro partido”.