"Muy feliz de debutar en el club del que soy hincha": la emoción de Rodrigo Martínez, uno de los nueve juveniles que se estrenó en Nacional y fue figura; repasá la lista
Nacional tuvo nueve debuts en el partido de este martes en el Gran Parque Central; mirá la lista
14 de enero 2026 - 10:26hs
Rodrigo Martínez tras su debut en Nacional
DSports
Nacional jugó su primer partido del año 2026 este martes ante Deportivo Maldonado, con victoria por penales 4-3 luego de empatar 0-0 por los octavos de final de la Copa de la Liga AUF, en un encuentro en el que el DT Jadson Viera alineó a varios juveniles.
Uno de ellos fue Rodrigo Martínez, quien comenzó de titular como extremo por la banda derecha y que tuvo buenas intervenciones, con desbordes y precisos centros al área, y con jugadas en los que buscó avanzar encarando rivales, mostrando un estilo atrevido a sus 17 años.
Nacional se impuso por 4-3 en la definición desde los 12 pasos ya que Paolo Calione, Rodrigo Martínez, Agustín Dos Santos y Luciano González convirtieron desde el punto blanco, mientras que el disparo de Román Clematte fue detenido por el golero rival.
Jadson Viera, "contento" por los juveniles que debutaron
Viera destacó que se iba del Parque “con buenas sensaciones de varios jugadores”.
“Que ya lo había visto no solamente en los entrenamientos, pero también en los partidos. Así que bueno, estamos en ese proceso y la verdad que tuvimos un nivel muy alto también por el momento. Más allá de un partido parejo, con un rival de mucha experiencia, creo que mantuvimos la tranquilidad y creo que también en los penales demostramos una gran jerarquía de los juveniles, así que contento”.
Estoy contento porque a veces son esos sueños que ellos la luchan siempre. Lo he seguido también en el torneo y la verdad que estoy contento por ello”, dijo a DSports. “La verdad que el partido fue parejo, tuvimos alguna situación más de claridad. Venimos entrenando con ellos bastante también, nos han apoyado y bueno, este es el futuro. Así que me encanta que hayan disfrutado eso. Los penales son siempre penales, pero bueno, la verdad que tuvieron una tranquilidad bárbara y por algo están en Nacional, ¿no?”.
Sobre la posibilidad de que alguno juegue en Primera, señaló que de los juveniles que utilizó ya sacó “antes” conclusiones. “Yo creo que hoy se confirman algunas cosas, sí. Y bueno, a seguir trabajando, que disfruten y bueno, y ahora a prepararse para el otro partido”.