El "deseo" de Jadson Viera en el período de pases de Nacional: "contento" con el plantel pero quiere "asegurar cosas" en la semana para evitar sorpresas en el final del mercado

El entrenador de Nacional , Jadson Viera , habló por primera vez en este 2026 en el marco del partido que los tricolores le ganaron por penales a Deportivo Maldonado (0-0, 5-4) por los octavos de final de la Copa de la Liga AUF este martes en el Gran Parque Central.

El DT albo analizó el estreno en un encuentro en el que armó el equipo y el plantel con mayoría de juveniles, con varios debuts.

“Estoy contento, la verdad que estoy contento”, dijo en zona mixta. “Como me tocó también esa etapa de jugador, y el debut, y con esta camiseta. Lo único que quería hoy era que estuvieran tranquilos . Se lo dije, que no me tenían que demostrar nada. Así que estoy feliz por el proceso”.

“Seguimos ganando, que también eso es importante”, agregó el técnico que tiene la particularidad que desde que llegó a Nacional en los 90 minutos de sus partidos no ha ganado (cinco empates), si bien este martes lo hizo por penales y ganó la Liga AUF Uruguaya 2025 a Peñarol en el alargue.

Viera destacó que se iba del Parque “con buenas sensaciones de varios jugadores”. “Que ya lo había visto no solamente en los entrenamientos, pero también en los partidos. Así que bueno, estamos en ese proceso y la verdad que tuvimos un nivel muy alto también por el momento. Más allá de un partido parejo, con un rival de mucha experiencia, creo que mantuvimos la tranquilidad y creo que también en los penales demostramos una gran jerarquía de los juveniles, así que contento”.

El período de pases de Nacional: “Deseo es cerrar el plantel rápido”

El DT también fue consultado por el período de pases de Nacional y dijo: “Estamos bien” con un “porcentaje alto" de fichajes.

"Empezamos la pretemporada y creo que ahora son los detalles finales, de alguna posición puntual, tenemos alguna posibilidad de salida también, que es común. Puede ser también alguna más, entonces esperemos, lo que sí espero sí en esta semana tratar de avanzar en algo, lo que deseo es cerrar el plantel rápido porque el primer partido también es una final (ante Peñarol por la Supercopa Uruguaya), entonces esa es la idea. Alguna posición todavía no seguro del todo, voy a evaluar algunas cosas, pero espero esta semana ya tomar algún tipo de decisión”.

Consultado por las posibles llegadas del volante César Araújo o del lateral izquierdo Camilo Cándido, señaló que “puede haber alguna otra opción también”. “Pensando también que se pueden trancar. Viste que en los periodos de pases... Y a veces cuando uno tira un nombre también parece como que complica todo, esa es la verdad”.

Jadson Viera en Nacional vs Deportivo Maldonado Jadson Viera en Nacional vs Deportivo Maldonado Foto: Dante Fernandez / FocoUy

“Estoy contento con el plantel, tengo un plantel muy amplio también, y quiero asegurar algunas cosas, aunque después el plantel me quede largo, que eso para mí es una complicación, pero prefiero así y no que después dos días antes se me vaya algún jugador y no pueda hacer muchas cosas”, comentó.

El técnico también habló sobre la salida de jugadores juveniles cedidos y aclaró que “la idea inicial es no dar muchos préstamos, esa es la verdad”. “Hay muchos jugadores de Cuarta, entonces me parece que hoy no es el momento para salir y yo voy a tratar de darle los minutos a ellos”.

“El que anda bien conmigo siempre va a tener una posibilidad. No es que hoy quería confirmar algo, eso no, pero era como un pasito más de lo que yo lo observé en su categoría. Y bueno, el partido me dejó mucho más tranquilo también”, señaló sobre los jugadores de formativas.

El sistema táctico

El entrenador albo fue consultado por su sistema táctico, tras utilizar este martes un 4-3-3. “Estoy probando todo, esa es la verdad”, respondió. “Voy a utilizar varios sistemas. En Boston hacía eso también, entonces voy a utilizar lo que me pida el partidor. Obviamente que hay ciertas posesiones que tengo muchos jugadores, pero... Soy un entrenador y un cuerpo técnico que pensamos mucho en el partido. Entonces, el sistema y los jugadores va a ser en función del partido. Hoy teníamos un delantero solo, entonces, después nos fuimos acomodando también”.

20260113 Luciano González, quien anotó el último penal para el triunfo de Nacional, se abraza con Ignacio Suárez, que atajó dos ante Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF Luciano González, quien anotó el último penal para el triunfo de Nacional, se abraza con Ignacio Suárez, que atajó dos ante Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF

“Voy a buscar mucho lo que me va demandar el parido. El sistema no lo tengo, tengo jugadores puedo tener muchas variantes y eso es muy bueno”, agregó. “Entonces, lo que el partido necesite y en función del sistema y lo que pueda analizar, con ese sistema voy a jugar”.

Los penales y los cambios en el partido

Viera valoró a los juveniles que jugaron este martes. “Estoy contento porque a veces son esos sueños que ellos la luchan siempre. Lo he seguido también en el torneo y la verdad que estoy contento por ello”, dijo a DSports. “La verdad que el partido fue parejo, tuvimos alguna situación más de claridad. Venimos entrenando con ellos bastante también, nos han apoyado y bueno, este es el futuro. Así que me encanta que hayan disfrutado eso. Los penales son siempre penales, pero bueno, la verdad que tuvieron una tranquilidad bárbara y por algo están en Nacional, ¿no?”.

Sobre la posibilidad de que alguno juegue en Primera, señaló que de los juveniles que utilizó ya sacó “antes” conclusiones. “Yo creo que hoy se confirman algunas cosas, sí. Y bueno, a seguir trabajando, que disfruten y bueno, y ahora a prepararse para el otro partido”.

Consultado por lo qué había pasado con los números de ventanas de los cambios en el segundo tiempo, en una competencia que permite realizar hasta 11 variantes, dijo que hubo una “confusión”. “Ahí hemos quedado en algo, pero capaz que fue una confusión, nada. Pero no pasó nada”.