Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

El plantel que dio a conocer Nacional para el debut de la Copa de la Liga AUF ante Deportivo Maldonado de este martes y la decisión de por qué no está Jhon Guzmán

Los tricolores están prontos para jugar su primer encuentro del año ante uno de los recientemente ascendidos

13 de enero 2026 - 18:31hs
Exequiel Mereles

Exequiel Mereles

Foto: Leonardo Carreño

Nacional debuta este martes contra Deportivo Maldonado por los octavos de final de la Copa de la Liga AUF en el Gran Parque Central a la hora 21.30 y el técnico Jadson Viera colocará un equipo alternativo con muchos juveniles.

Los albos se encuentran en medio de su pretemporada 2026, enfocados en la parte física y a la vieja usanza, entrenaron en la arena de playa.

Mientras se espera que el entrenador coloque a jugadores juveniles, el resto entrenó sin problemas.

El presidente de Al-Hilal de Arabia Saudita, saludó a Darwin Núñez y a sus compañeros por el triunfo sobre Al-Nassr de Cristiano Ronaldo
ARABIA SAUDITA

Sorpresa fuera de protocolo: el presidente de Al-Hilal, saludó a Darwin Núñez y a sus compañeros por el triunfo ante Al-Nassr de Cristiano Ronaldo; mirá el video

Matías Viña debutó con River Plate argentino en el Gran Parque Central y se tomó una foto con su hija en el túnel tricolor
FÚTBOL

El mensaje de Matías Viña, nuevo jugador de River Plate argentino, desde el Gran Parque Central y previo a enfrentar a Peñarol

El plantel para el partido del debut y la ausencia de Jhon Guzmán

Nacional dio a conocer este martes de tardecita el plantel con el que afrontará el encuentro ante Deportivo Maldonado que será el primero de la Copa de la Liga AUF.

El mismo, como había informado Referí, está lleno de juveniles.

De los 21 convocados, 19 son de la cantera de Nacional y solo dos no hicieron las inferiores en el club: Hayen Palacios y Agustín Vera, una de las nuevas altas.

Por su parte, los tricolores decidieron que el otro colombiano, Jhon Guzmán, recientemente llegado como refuerzo, no juegue este martes ante los fernandinos.

Juan Cruz De los Santos y Jhon Guzmán en la pretemporada 2026 de Nacional
Juan Cruz De los Santos y Jhon Guzmán en la pretemporada 2026 de Nacional

Juan Cruz De los Santos y Jhon Guzmán en la pretemporada 2026 de Nacional

¿Por qué? Según comentó una fuente de Nacional a Referí, el futbolista aún no puede jugar debido a un tema reglamentario, ya que todavía no lo inscribieron por cupos de extranjeros.

Este es el plantel de Nacional para el debut ante Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2011177637461573668?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas:

Nacional Central Español Gran Parque Central Deportivo Maldonado jadson viera

Seguí leyendo

Las más leídas

Brandon Álvarez y Fernando Camarda
COPA DE LA LIGA AUF

Peñarol 0 (5)-0 (3) Central Español por la Copa de la Liga AUF: con un equipo juvenil, el aurinegro ganó por penales y se metió en cuartos de final

Los hinchas de Nacional volvieron al Gran Parque Central
COPA DE LA LIGA AUF

Por dónde ver hoy Nacional vs Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF y a qué hora juegan

Federico Valverde y Lamine Yamal 
URUGUAYOS

La buena noticia de Federico Valverde a su nuevo entrenador Álvaro Arbeloa, quien dirigió su primera práctica en Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso

El equipo de Peñarol que debutó en la Copa de la Liga AUF
DERECHOS DE TV

El primer cambio en las transmisiones de televisión en el fútbol uruguayo, tras finalizar el contrato AUF-Tenfield

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos