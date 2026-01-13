El plantel que dio a conocer Nacional para el debut de la Copa de la Liga AUF ante Deportivo Maldonado de este martes y la decisión de por qué no está Jhon Guzmán
Los tricolores están prontos para jugar su primer encuentro del año ante uno de los recientemente ascendidos
13 de enero 2026 - 18:31hs
Exequiel Mereles
Foto: Leonardo Carreño
Nacional debuta este martes contra Deportivo Maldonado por los octavos de final de la Copa de la Liga AUF en el Gran Parque Central a la hora 21.30 y el técnico Jadson Viera colocará un equipo alternativo con muchos juveniles.
Los albos se encuentran en medio de su pretemporada 2026, enfocados en la parte física y a la vieja usanza, entrenaron en la arena de playa.
Mientras se espera que el entrenador coloque a jugadores juveniles, el resto entrenó sin problemas.