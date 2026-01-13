El plantel que dio a conocer Nacional para el debut de la Copa de la Liga AUF ante Deportivo Maldonado de este martes y la decisión de por qué no está Jhon Guzmán

Nacional debuta este martes contra Deportivo Maldonado por los octavos de final de la Copa de la Liga AUF en el Gran Parque Central a la hora 21.30 y el técnico Jadson Viera colocará un equipo alternativo con muchos juveniles.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Los albos se encuentran en medio de su pretemporada 2026, enfocados en la parte física y a la vieja usanza, entrenaron en la arena de playa.

Mientras se espera que el entrenador coloque a jugadores juveniles, el resto entrenó sin problemas.

Allí se pudo ver a Sebastián Coates en un momento de esparcimiento y jugándole una broma al juvenil de 19 años Juan Pedro Echeverría.

FÚTBOL El mensaje de Matías Viña, nuevo jugador de River Plate argentino, desde el Gran Parque Central y previo a enfrentar a Peñarol

ARABIA SAUDITA Sorpresa fuera de protocolo: el presidente de Al-Hilal, saludó a Darwin Núñez y a sus compañeros por el triunfo ante Al-Nassr de Cristiano Ronaldo; mirá el video

El plantel para el partido del debut y la ausencia de Jhon Guzmán

Nacional dio a conocer este martes de tardecita el plantel con el que afrontará el encuentro ante Deportivo Maldonado que será el primero de la Copa de la Liga AUF.

El mismo, como había informado Referí, está lleno de juveniles.

De los 21 convocados, 19 son de la cantera de Nacional y solo dos no hicieron las inferiores en el club: Hayen Palacios y Agustín Vera, una de las nuevas altas.

Por su parte, los tricolores decidieron que el otro colombiano, Jhon Guzmán, recientemente llegado como refuerzo, no juegue este martes ante los fernandinos.

Juan Cruz De los Santos y Jhon Guzmán en la pretemporada 2026 de Nacional Juan Cruz De los Santos y Jhon Guzmán en la pretemporada 2026 de Nacional

¿Por qué? Según comentó una fuente de Nacional a Referí, el futbolista aún no puede jugar debido a un tema reglamentario, ya que todavía no lo inscribieron por cupos de extranjeros.

Este es el plantel de Nacional para el debut ante Deportivo Maldonado por la Copa de la Liga AUF: