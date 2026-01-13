Dólar
FÚTBOL

El mensaje de Matías Viña, nuevo jugador de River Plate argentino, desde el Gran Parque Central y previo a enfrentar a Peñarol

El lateral izquierdo uruguayo ya tuvo sus primeros minutos en su nuevo club y rindió bien

13 de enero 2026 - 17:24hs
Matías Viña debutó con River Plate argentino en el Gran Parque Central y se tomó una foto con su hija en el túnel tricolor

Matías Viña debutó el pasado domingo con la camiseta del que ya es su nuevo club, River Plate argentino, al cual llegó a préstamo por un año desde Flamengo de Brasil con el que ganó prácticamente todo en un año espectacular, más allá de sus lesiones.

El partido lo ganó el conjunto de Núñez 1-0 sobre Millonarios de Colombia con un gol de tiro penal y el mismo se disputó en el Gran Parque Central.

El lateral izquierdo uruguayo, una de las mejores adquisiciones de los dirigidos por Marcelo Gallardo en esta temporada, tuvo sus primeros minutos con su nueva camiseta, ingresando cuando promediaba el segundo tiempo y tuvo un buen rendimiento.

El mensaje de Viña

Cuando terminó el partido, Matías Viña se tomó una fotografía con su pequeña hija.

Recordó viejos momentos en el Gran Parque Central y la foto se la quiso sacar en el túnel del Gran Parque Central con la bandera de Nacional al lado y el cartel "Club Nacional de Football", sobre su cabeza.

matias
Toda la pinta de jugador de Mat&iacute;as Vi&ntilde;a con la camiseta de River Plate argentino

Toda la pinta de jugador de Matías Viña con la camiseta de River Plate argentino

A muy pocos días de enfrentar en el segundo amistoso de la pretemporada a Peñarol por la Serie Río de la Plata el próximo sábado a la hora 22.15 en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado, Matías Viña escribió un mensaje recordando viejos tiempos con la casaca alba.

"Muy feliz por los primeros minutos con esta camiseta, y nada menos que en un estadio donde fui muy feliz. Gracias por el cariño y el apoyo. Vamos por más", escribió el uruguayo.

Matías Viña Peñarol River Plate Flamengo Nacional Gran Parque Central

