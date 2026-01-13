Sorpresa fuera de protocolo: el presidente de Al-Hilal, saludó a Darwin Núñez y a sus compañeros por el triunfo ante Al-Nassr de Cristiano Ronaldo; mirá el video
Luego de la victoria de su club, se dio algo inusual en el fútbol de Arabia Saudita y que no ocurre nunca
13 de enero 2026 - 16:22hs
Darwin Núñez y su equipo, Al-Hilal, lograron una resonante victoria en la jornada de este lunes al vencer como locales en el Kingdom Arena de Arabia Saudita a Al-Nassr de Cristiano Ronaldo por 3-1 y de atrás por una nueva fecha de la Saudi Pro League de ese país.
El propio CR7, poco antes de que terminara el primer tiempo, abrió el marcador para la visita.
Darwin Núñez jugó un partido aceptable, aunque esta vez no colaboró en los goles, dos de ellos, anotados a través de sendos penales.
De todas formas, jugó hasta los 90+3', prácticamente cuando el partido se terminaba.
Al término del mismo, se dio un hecho muy inusual en Arabia Saudita.
El presidente de Al-Hilal, Fahad bin Nafel. rompió el protocolo, y fue a saludar uno por uno a los jugadores, y a los integrantes del cuerpo técnico por la victoria obtenida y la punta cada vez más clara.
Luego de saludar uno a uno, todos comenzaron a gritarle ¡en español!: "Presidente, presidente, presidente...".