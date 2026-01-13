Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ARABIA SAUDITA

Sorpresa fuera de protocolo: el presidente de Al-Hilal, saludó a Darwin Núñez y a sus compañeros por el triunfo ante Al-Nassr de Cristiano Ronaldo; mirá el video

Luego de la victoria de su club, se dio algo inusual en el fútbol de Arabia Saudita y que no ocurre nunca

13 de enero 2026 - 16:22hs

Darwin Núñez y su equipo, Al-Hilal, lograron una resonante victoria en la jornada de este lunes al vencer como locales en el Kingdom Arena de Arabia Saudita a Al-Nassr de Cristiano Ronaldo por 3-1 y de atrás por una nueva fecha de la Saudi Pro League de ese país.

El propio CR7, poco antes de que terminara el primer tiempo, abrió el marcador para la visita.

Con este triunfo, Al-Hilal le sacó 7 puntos de diferencia en la punta de la tabla de posiciones a Al-Nassr de Cristiano Ronaldo luego de 14 fechas.

El saludo del presidente que sorprendió a todos

Darwin Núñez jugó un partido aceptable, aunque esta vez no colaboró en los goles, dos de ellos, anotados a través de sendos penales.

De todas formas, jugó hasta los 90+3', prácticamente cuando el partido se terminaba.

Nassr's Portuguese forward #07 Cristiano Ronaldo runs for the ball with Hilal's Uruguayan forward #07 Darwin Nunez during the Saudi Pro League football match between Al-Hilal and Al-Nassr at Kingdom Arena stadium in Riyadh on January 12, 2026. (Photo by F
Darwin Núñez de Al-Hilal, persigue a Cristiano Ronaldo, de Al-Nassr por la Saudi Pro League de Arabia Saudita

Darwin Núñez de Al-Hilal, persigue a Cristiano Ronaldo, de Al-Nassr por la Saudi Pro League de Arabia Saudita

Al término del mismo, se dio un hecho muy inusual en Arabia Saudita.

El presidente de Al-Hilal, Fahad bin Nafel. rompió el protocolo, y fue a saludar uno por uno a los jugadores, y a los integrantes del cuerpo técnico por la victoria obtenida y la punta cada vez más clara.

Luego de saludar uno a uno, todos comenzaron a gritarle ¡en español!: "Presidente, presidente, presidente...".

La fiesta fue total ya que en el show previo al encuentro, ante un lleno Kingdom Arena, la casa de los ganadores, tuvo nada menos que a Usain Bolt como invitado.

Darwin Núñez Al Hilal Cristiano Ronaldo Al-Nassr Arabia Saudita

