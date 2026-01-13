Sorpresa fuera de protocolo: el presidente de Al-Hilal, saludó a Darwin Núñez y a sus compañeros por el triunfo ante Al-Nassr de Cristiano Ronaldo; mirá el video

Darwin Núñez y su equipo, Al-Hilal, lograron una resonante victoria en la jornada de este lunes al vencer como locales en el Kingdom Arena de Arabia Saudita a Al-Nassr de Cristiano Ronaldo por 3-1 y de atrás por una nueva fecha de la Saudi Pro League de ese país.

El propio CR7, poco antes de que terminara el primer tiempo, abrió el marcador para la visita.

No obstante, en un gran complemento, los dirigidos por Simone Inzaghi se fueron arriba y doblegaron claramente a su oponente que se vio superado.

Con este triunfo, Al-Hilal le sacó 7 puntos de diferencia en la punta de la tabla de posiciones a Al-Nassr de Cristiano Ronaldo luego de 14 fechas.

Darwin Núñez jugó un partido aceptable, aunque esta vez no colaboró en los goles, dos de ellos, anotados a través de sendos penales.

De todas formas, jugó hasta los 90+3', prácticamente cuando el partido se terminaba.

Nassr's Portuguese forward #07 Cristiano Ronaldo runs for the ball with Hilal's Uruguayan forward #07 Darwin Nunez during the Saudi Pro League football match between Al-Hilal and Al-Nassr at Kingdom Arena stadium in Riyadh on January 12, 2026. (Photo by F Darwin Núñez de Al-Hilal, persigue a Cristiano Ronaldo, de Al-Nassr por la Saudi Pro League de Arabia Saudita FOTO: AFP

Al término del mismo, se dio un hecho muy inusual en Arabia Saudita.

El presidente de Al-Hilal, Fahad bin Nafel. rompió el protocolo, y fue a saludar uno por uno a los jugadores, y a los integrantes del cuerpo técnico por la victoria obtenida y la punta cada vez más clara.

Luego de saludar uno a uno, todos comenzaron a gritarle ¡en español!: "Presidente, presidente, presidente...".

La fiesta fue total ya que en el show previo al encuentro, ante un lleno Kingdom Arena, la casa de los ganadores, tuvo nada menos que a Usain Bolt como invitado.