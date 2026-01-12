Al-Hilal con Darwin Núñez, le ganó 3-1 de atrás a Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y le sacó más diferencia en la punta; mirá la bronca de CR7 cuando lo sacaron
El conjunto del uruguayo dio vuelta el partido con un gran segundo tiempo en el que fue mucho más
12 de enero 2026 - 16:38hs
Darwin Núñez de Al-Hilal, persigue a Cristiano Ronaldo, de Al-Nassr por la Saudi Pro League de Arabia Saudita
FOTO: AFP
Al-Hilal en el que jugó el delantero uruguayo Darwin Núñez, derrotó de atrás 2-1 a Al-Nassr de Cristiano Ronaldo por una nueva fecha de la Saudi Pro League de Arabia Saudita jugando como local, y quedó aún más puntero que nunca de la misma.