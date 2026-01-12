Al-Hilal con Darwin Núñez, le ganó 3-1 de atrás a Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y le sacó más diferencia en la punta; mirá la bronca de CR7 cuando lo sacaron

Darwin Núñez de Al-Hilal, persigue a Cristiano Ronaldo, de Al-Nassr por la Saudi Pro League de Arabia Saudita

Al-Hilal en el que jugó el delantero uruguayo Darwin Núñez , derrotó de atrás 2-1 a Al-Nassr de Cristiano Ronaldo por una nueva fecha de la Saudi Pro League de Arabia Saudita jugando como local, y quedó aún más puntero que nunca de la misma.

El partido comenzó siendo parejo, pero luego se hizo intenso.

Cristiano Ronaldo, cuándo no, fue quien abrió el marcador del partido para Al-Nassr.

Sucedió a los 41 minutos, a poco de que terminara el primer tiempo, definiendo muy bien ante la salida del arquero rival.

20260112 Darwin Núñez con Al-Hilal ante Al-Nassr por la Saudi Pro League Darwin Núñez con Al-Hilal ante Al-Nassr por la Saudi Pro League

Para la segunda parte, Al-Hilal salió con todo su repertorio para intentar dar vuelta el resultado y mantenerse cada vez más puntero de la Saudi Pro League.

El empate llegó tras un penal que anotó Al-Dawsari, y en la jugada posterior, fue expulsado el arquero de Al-Nassr, Alaquidi. Iban 59 minutos.

Darwin Núñez tuvo alguna situación en velocidad, pero no pesó demasiado.

20260112 Darwin Núñez celebra con sus compañeros el triunfo de Al-Hilal sobre Al-Nassr Darwin Núñez celebra con sus compañeros el triunfo de Al-Hilal sobre Al-Nassr

A los 80' Kanno anotó el segundo para los triunfadores e hizo explotar al estadio.

Sobre los 82 minutos, ya con Al-Hilal venciendo 2-1, el técnico portugués Jorge Jesus sacó de la cancha a Cristiano Ronaldo -cuando buscaban el empate- lo que llevó a la explosión de bronca de este.

Aquí se puede ver ese momento:

La bronca de Cristiano Ronaldo

Ya cuando se terminaba el encuentro, a los 90+1', Ruben Neves anotó, también de penal, para el 3-1 de Al-Hilal y 2 minutos después, Darwin Núñez fue sustituido.

Con este triunfazo, Al-Hilal le sacó ahora 7 puntos en el liderazgo del torneo a Al-Nassr de Cristiano Ronaldo tras 14 encuentros disputados.