La figura de renombre mundial que se vistió con la camiseta de Al-Hilal, el equipo de Darwin Núñez, previo al partido ante Al-Nassr de Cristiano Ronaldo; mirá el video

El notable Usain Bolt, ganador de nueve oros olímpicos que quedaron finalmente en ocho porque varios años después, le quitaron uno por el dopaje positivo de un compañero suyo en la posta 4x100 que habían ganado, y que desde el Campeonato Mundial de Berlín 2009, es dueño del récord del mundo de los 100 metros con 9,58 segundos, estuvo como figura primordial y se presentó ante el público en el Kingdom Arena.
Bolt lució la camiseta de Al-Hilal y realizó su típico saludo señalando hacia arriba como cada vez que conseguía una medalla olímpica o mundial.