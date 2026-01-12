La figura de renombre mundial que se vistió con la camiseta de Al-Hilal, el equipo de Darwin Núñez, previo al partido ante Al-Nassr de Cristiano Ronaldo; mirá el video

El uruguayo Darwin Núñez jugó este lunes un partido trascendente con Al-Hilal, por la punta de la Saudi Pro League de Arabia Saudita, enfrentando a Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, jugando como locales.

El ex Peñarol jugó como titular en el elenco que llegaba como puntero a dicho partido.

Antes del partido, Al-Hilal mostró a un invitado de lujo que tuvo el partido.

FÚTBOL Se juntaron dos ex Nacional: el Chino Recoba le ganó a Pablo Repetto con Deportivo Táchira a Independiente Santa Fe de Colombia

FÚTBOL El nuevo extremo que busca Diego Aguirre para Peñarol y por el que ya comenzaron negociaciones

El notable Usain Bolt, ganador de nueve oros olímpicos que quedaron finalmente en ocho porque varios años después, le quitaron uno por el dopaje positivo de un compañero suyo en la posta 4x100 que habían ganado, y que desde el Campeonato Mundial de Berlín 2009, es dueño del récord del mundo de los 100 metros con 9,58 segundos, estuvo como figura primordial y se presentó ante el público en el Kingdom Arena.

bolt

Bolt lució la camiseta de Al-Hilal y realizó su típico saludo señalando hacia arriba como cada vez que conseguía una medalla olímpica o mundial.