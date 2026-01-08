Nuevo gol de Darwin Núñez, que está en racha en el puntero Al Hilal y que jugará ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo en la próxima fecha; mirá el video

El delantero uruguayo Darwin Núñez volvió a marcar este jueves para Al Hilal, que le ganó por 3-0 a Al Hazm, resultado con el que siguen en la punta de la Saudi Pro League en la previa de la próxima fecha en la que se medirán a Al Nassr de Cristiano Ronaldo, su perseguidor.
