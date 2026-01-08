Nuevo gol de Darwin Núñez, que está en racha en el puntero Al Hilal y que jugará ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo en la próxima fecha; mirá el video

El delantero uruguayo Darwin Núñez volvió a marcar este jueves para Al Hilal , que le ganó por 3-0 a Al Hazm, resultado con el que siguen en la punta de la Saudi Pro League en la previa de la próxima fecha en la que se medirán a Al Nassr de Cristiano Ronaldo , su perseguidor.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El atacante de la selección uruguaya fue suplente e ingresó a los 69 por Marcos Leonardo, cuando el partido ya estaba 2-0.

Darwin apareció en el minuto 90 para poner el 3-0 , al definir sin marcas dentro del área y con el golero vencido.

Festejo de gol de Darwin Núñez ante Al Hazm

Festejo de gol de Darwin Núñez ante Al Hazm

De esta forma, sumó su segundo gol consecutivo y comenzó una racha positiva en Al Hilal, que está en lo alto de la tabla con 35 puntos.

URUGUAYOS El premio que recibió Darwin Núñez al mejor gol de la semana en Arabia Saudita; mirá el video

URUGUAYOS La dedicatoria especial de Darwin Núñez para un niño hincha de Al Hilal al que le había prometido un gol; mirá el video

Lo sigue Al Nassr, de Ronaldo, que este jueves jugaba ante Al-Qadisiyah, el equipo de los uruguayos Nahitan Nández y Gastón Álvarez, que está cuarto en la tabla.

Al Hilal vs Al Nassr

En la próxima fecha, habrá un partidazo entre el líder Al Hilal contra Al Nassr de CR7.

El encuentro se jugará el próximo lunes 12 de enero a la hora 14:30.