El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

El premio que recibió Darwin Núñez al mejor gol de la semana en Arabia Saudita; mirá el video

El reconocimiento se lo entregaron en la previa del partido de Al Hilal vs Al-Hazm, de este jueves

8 de enero 2026 - 12:11hs

El delantero uruguayo Darwin Núñez, de Al Hilal de Arabia Saudita, recibió ese jueves un premio personal especial al marcar el mejor gol de la semana en la pasada fecha del la Saudí Pro League.

El atacante de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa anotó uno de los goles para el triunfo de su equipo ante Damac por 2-0, resultado que le permitió a los azules superar por primera vez en la tabla a Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

El gol de Darwin fue elegido como el mejor de la semana, por lo que este jueves recibió un premio especial.

Premio y partido

El reconocimiento se lo entregaron en la previa del partido de Al Hilal vs Al-Hazm, de este jueves a las 12:00 por la Saudi Pro League.

El equipo de Darwin se enfrenta al décimo en la tabla en busca de una victoria para seguir en lo alto de la tabla.

Darwin Núñez Arabia Saudita Marcelo Bielsa Al Hilal

